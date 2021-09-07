روبي تقتحم عالم الفوازير في رمضان المقبل

أعلن رسميا، اليوم الاثنين، عن اقتحام الفنانة المصرية روبي، تجربة تقديم فوازير شهر رمضان للعام الجاري.

و شارك برنامج (عرب وود) المذاع على فضائية (روتانا سينما) صورا لروبي مع رئيس شركة (سينرجي كونتينت) عمرو كمال، ورئيس شركة (تالنت ميديا برودكشن) المنتج وليد منصور، بعد تعاقدهما على إنتاج وتنفيذ فوازير من تقديم الممثلة والمغنية المصرية.

وجاري كتابة حلقات (فوازير روبي)، واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها، من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية، لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية، بحسب موقع سبوتنيك.

و يأتي اقتحام روبي لعالم فوازير رمضان بعدما احتفلت مؤخرا بطرح أحدث ألبوماتها الغنائية (حتة تانية)، الذي أعادها للغناء مرة أخرى بعد غياب 14 عاما، و لاقت أغنياته نجاحا و رواجا كبيرا.