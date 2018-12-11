روبي و عمرو سعد يبدآن تصوير فيلم (حملة فرعون) ليعرض في عيد الفطر

روبي

بدأ الممثل المصري عمرو سعد تصوير أحداث فيلم (حملة فرعون) الذي يشارك في بطولته الى جانب كل من روبي ومحمد لطفي، وجارِ ترشيح باقي أبطاله ويتولى مهمة إخراجه رؤوف عبدالعزيز، حسب موقع الفن.

وتدور قصة الفيلم حول العظماء السبعة الذين قدمهم الفنان عادل إمام في (شمس الزناتي) ولكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الجديد.

وكان من المقرر أن يقوم ببطولة العمل في البداية أمير كرارة ثم اقترح إسم محمد رمضان، ومن بعده عمرو يوسف ليصل في النهاية الى عمرو سعد، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل، وكانت آخر تجارب عمرو سعد السينمائية في فيلم (كارما) ولم يحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر.