روجينا تطلب الدعاء لابنتيها بعد إصابتهما بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة روجينا إصابة ابنتيها مايا ومريم بفيروس كورونا من خلال حسابها على موقع (فيسبوك).

وكتبت روجينا:(الحمدلله مايا ومريم ايجابي كورونا قدر الله وما شاء فعل ادعو لهما ارجو من كل اللي خالطهم يتطمن على نفسه.ربنا يحفظنا ويتم شفا بناتي وكل مريض).

من جهة أخرى، يعرض للفنانة حاليا فيلم (مربع برمودا) من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.