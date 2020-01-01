روجينا و عائلتها يستقبلون العام الجديد في الحرم المكي

استقبل الفنان أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، وبناتهما، العام الميلادي الجديد 2020، بأداء العمرة، ونشرت روجينا صورهم من داخل الحرم المكى عبر حسابها على (إنستجرام)، وقالت فى تعليقها على الصور: (اللهم لك الحمد.. يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم)، حسب موقع اليوم السابع.

ويشار إلى أن الفنانة روجينا، كانت قد احتفلت، السبت، بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، واستقبلت روجينا، عيد الميلاد الـ59 لزوجها أشرف زكي، بتصوير مقطع فيديو له أثناء قيادته السيارة، فيما أهدته أغنية (هليلة) للديفا سميرة سعيد، والتي ظهرت ألحانها وكلماتها فى خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته روجينا عبر حسابها على (إنستجرام)، وعلقت عليه: (كل سنة وأنت حبيببي عمري قلبي رحلتي الطويلة أبو بناتي سندي.. ربنا يحفظك لي ولبناتك).