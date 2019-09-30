  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. "روك ذا وورلد - سيف ذا بلانيت"

"روك ذا وورلد - سيف ذا بلانيت"

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:06
روك ذا وورلد - سيف ذا بلانيت
روك ذا وورلد - سيف ذا بلانيت

تحيي أربع فرق فلبينية حفلاً مميزاً في دبي بعنوان "روك ذا وورلد - سيف ذا بلانيت"، بهدف زيادة التوعية حول تأثير الكربون على البيئة.انضم إلى "كويشي"، و"ورازورباك"، و"أرباندوب"، و"ساندستورم" في حفلهم على استاد سوق دبي الحرة للتنس، وذلك في 15 نوفمبر. 

تُعدّ فرقة "كويشي" من مانيلا من أكثر الفرق في الإمارات العربية المتحدة، وقد اشتهرت بأغاني مثل "ستاي"، و"أولان"، وألبومهم "هاف أمبتي، هاف فول" من عام 2005 الحائز على جائزتين بلاتينييتين. أما فرقة "رازورباك"، فتضم "باستي أرتادي" من فرقة "وولفانغ" وستقدّم أغاني من ألبومها "أكوستيك إن جي إينا".

منذ إنشائها في عام 2000، اشتهرت فرقة "أرباندوب" بأغانيها التي تمزج بين عدّة أنواع موسيقية، كالموسيقى البديلة الميتال، وOPM. تحمل هذه الفرقة التي انطلقت في سيبو في جعبتها ستة ألبومات. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم فرقة "ساندستورم" التي انطلقت من دبي، مجموعة من أغاني الروك المعروفة. 

ينضم إلي هذه الفرق الفرقة الفائزة في مسابقة "باتل أوف ذا باندز" في دبي. تُقام هذه المسابقة خلال شهر أكتوبر، وسيتم من خلالها اختيار فرقة فلبينية محلية مميزة.

تقدّم "نوترال فويلز" هذه الفعالية، وهي شركة معروفة بتصنيع وقود حيوي غير مضر للبيئة، إلى الحد من انبعاث الكربون من خلال استخدام وقود B100 الذي تنتجه الشركة خلال الفعالية.

التاريخ 15 نوفمبر 2019
الفئة ترفيه حيّ
الموقع استاد سوق دبي الحرة للتنس
رسم الدخول 125 - 225 درهم
الدخول 7 مساءً
الموقع الإلكتروني https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/76736/filipino-rocks-concert?utm_source=social&utm_medium=social&utm_campaign=social+-+rock+the+world

 

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019. Dubai Corporation of Tourism and Commerce Marketing.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن