تحيي أربع فرق فلبينية حفلاً مميزاً في دبي بعنوان "روك ذا وورلد - سيف ذا بلانيت"، بهدف زيادة التوعية حول تأثير الكربون على البيئة.انضم إلى "كويشي"، و"ورازورباك"، و"أرباندوب"، و"ساندستورم" في حفلهم على استاد سوق دبي الحرة للتنس، وذلك في 15 نوفمبر.



تُعدّ فرقة "كويشي" من مانيلا من أكثر الفرق في الإمارات العربية المتحدة، وقد اشتهرت بأغاني مثل "ستاي"، و"أولان"، وألبومهم "هاف أمبتي، هاف فول" من عام 2005 الحائز على جائزتين بلاتينييتين. أما فرقة "رازورباك"، فتضم "باستي أرتادي" من فرقة "وولفانغ" وستقدّم أغاني من ألبومها "أكوستيك إن جي إينا".



منذ إنشائها في عام 2000، اشتهرت فرقة "أرباندوب" بأغانيها التي تمزج بين عدّة أنواع موسيقية، كالموسيقى البديلة الميتال، وOPM. تحمل هذه الفرقة التي انطلقت في سيبو في جعبتها ستة ألبومات. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم فرقة "ساندستورم" التي انطلقت من دبي، مجموعة من أغاني الروك المعروفة.



ينضم إلي هذه الفرق الفرقة الفائزة في مسابقة "باتل أوف ذا باندز" في دبي. تُقام هذه المسابقة خلال شهر أكتوبر، وسيتم من خلالها اختيار فرقة فلبينية محلية مميزة.



تقدّم "نوترال فويلز" هذه الفعالية، وهي شركة معروفة بتصنيع وقود حيوي غير مضر للبيئة، إلى الحد من انبعاث الكربون من خلال استخدام وقود B100 الذي تنتجه الشركة خلال الفعالية.

التاريخ 15 نوفمبر 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع استاد سوق دبي الحرة للتنس رسم الدخول 125 - 225 درهم الدخول 7 مساءً الموقع الإلكتروني https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/76736/filipino-rocks-concert?utm_source=social&utm_medium=social&utm_campaign=social+-+rock+the+world