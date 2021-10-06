رولا سعد تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة بالـ(هوت شورت)

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت رولا سعد أمام حمام سباحة بإطلالة جريئة ومثيرة حيث ارتدت (هوت شورت) جلد اخضر ونسقت معه سترة منقوشة مكشوفه البطن والصدر تبرز أنوثتها.



وعلقت رولا سعد قائلة (أنظر للحياة من منظور مختلف ستشاهد أشياء لم تكن تشاهدها من قبل).

يذكر ان الفنانة كانت قد احتفلت بزواجها من المهندس الفلسطيني يحيى الخضر ​​، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور وفيديوهات من العرس، التي كانت الأجواء فيها مميزة.

هذا وتفاجأ محبو رولا بخبر الزفاف، مع العلم أنها كانت أعلنت أنها ستدخل القفص الذهبي قريباً، خصوصاً بعد أن إحتفلت بخطوبتها قبل فترة قصيرة.