مروة راتب شوهت جسدها بعمليات التجميل وأصبح إسمها الساعة الرملية..صُور صادمة!

صدمت الممثلة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب الجمهور بالصور الجديدة التي شاركتها عبر حسابها في سناب شات.

وأطلت مروة على المتابعين بجسد غريب بسبب التجميل المبالغ فيه بمنطقة الحوض والذي أظهر عريض للغاية، ونالت الممثلة انتقادات واسعة ولاذعة من الجمهور كان أبرزها "الله يرحم حالها كيف تنام ع جنبه". وتابع آخر "لا تنسون يا بنات حسب كلامها و كلام دكتورتها ترا كلنا نبي نفس جسمها".

وكان هنالك تعليق آخر "القصه والمشكلة مش بالتجميل بل فالثقه الزايده فالنفس يلي عندها وتحسب كل الناس حاسدينها علي جمال جسمها وشكلها"، واضاف آخر "جنب اكبر من الجنب الثاني الحمدالله والشكر لله".

يذكر أن راتب كانت قد شاركت فيديو منذ مدة تظهر سعادتها باعتقاد بعض السياح بأنها اجنبية، وظهرت راتب وهي تسير داخل الأسواق برفقة صديقتها وعلقت بـ "حلى شي بالموضوع الناس الاجانب هني واللي يبيعون كلهم يتحروني انا اجنبية ويتحرون حنان الدليل السياحي"..وتابعت الممثلة وهي تضحك انها تسمع البعض يتكلمون بالهندية والانكليزية "انت سأليها من أي دولة هي" ثم علقت بـ "أنا من دولة لم تخلق على وجه الكرة الارضية يا سادة".

يذكر أن مروة هي ممثلة سورية تعيش في الإمارات بدأت التمثيل في عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية "فتون" الفتاة الشقية واستطاعت تقديم الدور بنجاح على رغم من صغر سنها.

للمزيد من قسم الترفيه:

تامر حسني وبسمة بوسيل إلى الواجهة مجدداً.. اشتعلت حرب الغيرة!

بدور البراهيم تفقد أعصابها وتمزق هدية في وجه معجب.. بالفيديو!

نيكول سابا: لم تتم دعوتي على اجتماع الفنانات.. وشركة الصباح خذلتني