يوسف شعبان يفارق الحياة عن عمر يناهز الـ 90!

أعلن منذ قليل خبر وفاة الممثل المصري يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ 90 عاماً بعد صراع مع فيروس كورونا الذي سبب له مشاكل في الجهاز التنفسي واستدعى دخوله المستشفى.

الخبر الحزين شاركته نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الممثل المصري أشرف زكي والذي شارك بدوره منشور بدوره يعلن خبر الوفاة والذي جاء فيه "وداع استاذى وصديقى وحبيبي".

أما النجم الكوميدي محمد هنيدي فقد شارك تغريدة جاء فيها "البقاء لله في الفنان الكبير يوسف شعبان .. ربنا يرحمه يارب ويغفرله".

يذكر أن شائعات الوفاة طاردت الممثل خلال اليومين السابقين بعد تدهور صحته، وقد أطلت ابنته بفيديو قصير عبر حسابها في السوشال ميديا تنفي فيه جميع أخبار الوفاة وصرحت بأن والدها في العناية المشددة بعد إصابته بفيروس كورونا واضافت أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وحالته غير مستقرة ويظل نائماً لمدة طويلة بعد تناوله أدوية تساعد على النوم، حتى لا يشعر بالألم.. وأضافت أن المعلومات الطبية التي حصلت عليها من الأطباء تؤكد أن حالة والدها تتطور بشكل سلبي، وأن رئته ضعيفة مع تطور الفيروس.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم (المشخصاتي 2) سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة (محسن ممتاز) التي قدمها في مسلسل (رأفت الهجان)، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

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