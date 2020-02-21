رويدا عطية تطرح كليب أغنيتها الجديدة (حدا تاني)

طرحت الفنانة رويدا عطية أغنيتها الجديده (حدا تاني) على تطبيق أنغامي، من كلمات علي المولى والحان فضل سليمان وتوزيع ايليا ناستا وإنتاج (المولى بروداكشن).

وأطلقت رويدا عطية كليب الأغنية (حدا تاني) عبر قناتها على (يوتيوب)، أمس الخميس 20 فبراير/شباط، بتوقيع المخرج سامر محمود، وتم تصوير الكليب في منطقة عالية بجبل لبنان.

وكان أحدث أعمال رويدا عطية أحدث فيديو كليب لها بعنوان (كيفك يا حب) عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وحقق الكليب 3 ملايين مشاهدة.