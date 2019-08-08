ريا أبي راشد مع طليقة زوجها الإيطالي في لقاء تلفزيوني وهكذا علقت على الأمر (فيديو)

أجرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد لقاء تلفزيوني مؤخرًا في برنامجها الخاص "سكوب مع ريا" وجمعها بطليقة زوجها الإيطالي، وتداول روّاد مواقع التواصل صورة من اللقاء، مشيرين إلى أن ريا استطاعت أن تتمالك أعصابها في المقابلة على الرغم من كرهها الشديد لها.

وبعد الكثير من القيل والقال حول الأمر، قررت ريا أن تضع حدًا للتعليقات المتداولة حول المقابلة التي أجرتها طليقة زوجها الممثلة البريطانية فانيسا كيربي، وغردت عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: "والله إشاعة..لا أكرهها"، مؤكدة أنها لم تكن تشعر بأي انزعاج من المقابلة كما تم تداوله عبر مواقع التواصل في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد اكتسبت شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال برنامجها الشهير "سكوب مع ريا"، والذي يتم عرضه منذ فترة طويلة عبر شاشة إم بي سي 2، وانضمت خلال السنوات السابقة لتقديم برنامج المواهب العربية "عرب جوت تالنت".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: