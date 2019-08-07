"وصلّك خبر" لناصيف زيتون تحصد أكثر من 4 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع (فيديو)

حجز الفنان ناصيف زيتون مكانًا له في قلوب عدد لا يستهان به من الأشخاص في العالم العربي، وذلك نتيجة أعماله الفنية المميزة، إلى جانب الصوت الذي يملكه وخامته الفريدة من نوعها التي تمكّنه من إيصال إحساسه العالي بشكل سريع إلى كل من يستمع لأغانيه.

ومع بداية شهر آب، أطل ناصيف على محبيه بأحدث أعماله على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية حزينة بعنوان "وصلك خبر"، والتي استطاعت في أقل من أسبوع على حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية "وصلك خبر"، من كلمات إيفان نصوح، ألحان سالم سلامة، توزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

الجدير ذكره أن هذه الأغنية ليست الوحيدة لناصيف زيتون التي لاقت نجاحًا ورواجًا خلال موسم الصيف، حيث أنه أطلق سابقًا كل من الأغاني التالية وحققت نجاحات مبهرة، ومنها: "تكة"، و"أنا معك"، و"كل يوم بحبك".

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