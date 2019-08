تامر حسني يحسم قراره حول المشاركة في "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث وهذا ما قاله

لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه .... هتوحشوني جداااااااااً و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب شكراً

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Aug 7, 2019 at 3:00am PDT