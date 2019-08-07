تامر حسني يحسم قراره حول المشاركة في "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث وهذا ما قاله

مع اقتراب فصل الشتاء وقرب انتهاء موسم الصيف المليء بالمهرجانات والحفلات والمناسبات الفنية، تعود إلى شاشات التلفاز البرامج والمسابقات الغنائية وتستمر منافساتها لوقت طويل، وبهذا الصدد كشف الفنان تامر حسني عن قراره للجمهور فيما اذا كان سيشارك في برنامج "ذا فويس كيدز" في موسمه الثالث.

وعلى ما يبدو أن جدول مواعيد نجم الجيل ممتلئة هذه العام، حيث أنه أعلن عن عدم مشاركته وانسحابه من البرنامج لهذا الموسم، ونشر ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام وقال: " لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه".

وأضاف أيضًا: "هتوحشوني جداااااااااً و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب شكراً".

على صعيد آخر، طرح تامر حسني مؤخرًا برومو فيلمه الجديد "الفلوس" لموسم الصيف والأعياد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم في مصر، ومن ضمنهم زينة، محمد سلام، خالد الصاوي، بالإضافة إلى ظهور خاص لمي عز الدين وأحمد السقا.

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