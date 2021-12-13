ريتا حرب تخفي وجهها في أول ظهور لها بعد الحادث.. والمتابعون قلقون عليها

تعرّضت الإعلامية اللبنانية "ريتا حرب" إلى حادث سير مروّع في تركيا خلال الشهر الماضي حيث نجت من الموت بصعوبة وهي برفقة الكابتن.

تفاصيل الحادث السير

تدوال روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث السير الذي تعرّضت له ريتا وبدت السيارة مهشمة ومحطمة وهي برفقة مدرّب التمثيل حيث نُقل الاثنان للمستشفى للعاج المناسب.

ريتا حرب في أول ظهور لها بعد الحادث

ونشرت ريتا حرب فيديو لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بعد الحادث ظهرت وهي على سرير المستشفى بينما كانت تنظر إلى الجهة الأخرى وتخفي وجهها.

واثار هذا الشيء قلق المعجبين الذين أرادوا الاطمئنان على وجهها خاصة وانها ظهرت وهي تعاني من كسور بالغة.



وعلّقت ريتا على الصورة بأغنية "الأيام الصعبة ما بتبقى" وقالت: "الأيام الصعبة ما بتبقى ورح نرجع أقوى من قبل".