ريم البارودي ليست ريم البارودي في أحدث صورها: تجميل أم فوتوشوب؟

ريم البارودي ليست ريم البارودي في أحدث إطلالة لها!

شاركت الفنانة ريم البارودي صورة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام ) بإطلالة حديثة بدت خلالها بملامح مختلفة تماماً مما دفع الجمهور للتساؤل عن سبب التغيير وهل وراءه عمليات تجميل؟

فيما كشفت هي في تعليقها على الصورة أنها قامت بوضع عدسات لاصقة باللون البني تظهر بها للمرة الأولى وهو ما فسره البعض بكونه سبب تغيير شكلها.

ومن بين تعليقات الجمهور من شبهها بالفنانة ايمان العاصي وهناك من أشاد بجمالها في الإطلالة الحديثة فيما انتقد البعض اختيارها للون العدسات مؤكداً أنها بدونها أجمل وعلق البعض على الإطلالة بشكل عام كونها ليست الأفضل ولم يتعرف عليها البعض بقولهم :"مين دي؟ معرفتكيش" وأكد آخر أنها أصبحت تشبه شاكيرا.