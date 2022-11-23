ريم البارودي تؤكد حبها لأحمد سعد بعد خلافاتهما.. وهكذا رد الأخير

بعد سلسلة الخلافات التي جمعت الفنانين ريم البارودي وطليقها أحمد سعد، يبدو أنهما وصلا لمرحلة الهدنة فيما بينها، مؤكدين أن لا ضغينة بينهما.

ريم البارودي تكشف حبها لأحمد سعد

خرجت ريم البارودي في بث مباشر عبر حسابها في "إنستغرام" للحديث مع متابعيها، لتحاول إحداهن استفزازها بالإشارة إلى أنها تحب أحمد سعد وتعشق صوته، إلَّا أن رد البارودي صدم الجميع حينما أكَّدت على حبها له ولصوته، لافتةً إلى أنها تستمتع لأغانيه.

وقالت: "أنا كمان بحبه جدا وكلنا بنحب أحمد سعد وبنحب صوته، ولسة بسمع أغانيه والوطن العربي كله بيسمع له، والأغنية الحلوة بتفرض نفسها على الناس كلها".

أحمد سعد يرد على ريم البارودي

وأوصل مراسل برنامج "ذا انسايدر" تصريحات البارودي لأحمد سعد خلال لقائه له على هامش إحدى المناسبات، متسائلًا عن رأيه بكلامها، وجاء جواب سعد كالتالي: "ربنا يخليها وكلها ذوق، ربنا يديها على قد نيتها ويرزقها ويريح بالها”.

أما بشان تغيَّر موقفها ورأيها حول علاقتهما بعد أزمة انفصالهما، أوضح سعد أن في بداية الانفصال يكون مشحونًا بمشاعر الغضب، وحينما يهدأ يكتشف أن الطرف الآخر شخص جيد.

وقال: "اي اتنين بيسيبوا بعض بيكون فيه مشاعر غضب بس بعد ما المشاعر دي تهدى بيفكر فبيعرف أنه كان شخص كويس، وكل الناس كويسة وأنا مش بحمل ضغينة لحد".

والجدير بالإشارة إلى أن زواج البارودي وسعد لم يدم سوى 21 يومًا، بسبب خلافات شخصية لم يستطيعا حلها، حيث انفصلا عام 2016.