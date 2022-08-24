ريم البارودي تتنازل عن كافة الدعاوي القضائية ضد ريهام سعيد

أعلنت الفنانة ريم البارودي تنازلها عن المحاضر التي حررتها في وقت سابق ضد الإعلامية ريهام سعيد، ودفع غرامة 20 ألف جنيه، لإنهاء النزاع والصراع المستمر بينهما، مؤكدة إنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الوسط الفني.

ونشر مكتب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة ريم البارودي بيانًا جاء نصه:(بصفتي وكيلًا عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المنقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022، جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، وقدرها عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف القضائية).

وأضاف البيان:(ريم البارودي لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصًا منها على إستمرار علاقات الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاءي الوسط الفني، فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم، لصالح الأستاذة ريهام سعيد).

وأختتم البيان :(ريم البارودي سوف تبدأ صفحة جديدة مع الجميع بدون نزاعات أو مشاحنات متمنية للجميع التوفيق والسداد).

يذكر ان خلاف ريهام سعيد وريم البارودي كان قد وصل إلى ساحة القضاء، بعد اتهام الأخيرة بالطعن في الأعراض و السب والقذف ضد مذيعة (صبايا الخير) .