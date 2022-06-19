ريم البارودي تعلن خطوبتها.. وتنشر صورة دبلتها

فاجأت الممثلة المصرية، ريم البارودي، متابعيها بإعلان نبأ خطوبتها دون الكشف عن هوية العريس، مُثيرةً التساؤلات حول ما إذا كان من الوسط الفني أم خارجه.

ريم البارودي تعلن خطوبتها

شاركت ريم البارودي متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة ليدها ويد خطيبها مُستعرضةً خاتم خطوبتها الألماسي، دون أن تذكر تفاصيل عن هوية العريس أو من أين ابتدأت علاقتهما العاطفية التي تكلَّلت بالخطوبة.

وكانت قد شاركت البارودي مؤخرًا مجموعة صور لها من آخر جلسة تصوير، ظهرت فيها متألقة بقميص أرجواني من قماش الساتان وبنطال عريض برتقالي، بينما انعلت حذاء ذي كعب عالٍ باللون الأخضر، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذي حصان منخفض.

وأرفقت البارودي الصور بتعليق، كتبت فيه: "أرى الجمال يوميًا.. وأشعر بالسعادة في قلبي"، ما قد يُشير إلى علاقتها العاطفية التي أشعرتها بالسعادة.

والجدير بالإشارة إلى أن البارودي كانت متزوجة سابقًا من الفنان المصري أحمد سعد، لكن لم يدم زواجهما سوى 21 يومًا، بسبب خلافات شخصية لم يستطيعا حلها، حيث انفصلا عام 2016.

وعلى الصعيد الفني، شاركت ريم البارودي في مسلسل «نقل عام»، من إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشاركها بالبطولة كل من النجمة المصرية سوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمود حميدة، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وعدد كبير من الفنانين.

أحداث مسلسل نقل عام

تدور أحداث العمل الدرامي الاجتماعي والإنساني حول رجل بسيط يكافح في حياته، إذ يعمل سائق أتوبيس في هيئة النقل العام، وحينما يصل سن المعاش يترك وظيفته، ورغم مهنته البسيطة ومحدودية إمكانيته، إلَّا أنه استطاع النجاح في تربية اولاده تربية حسنة، وتعليمهم أفضل تعليم حتى يصلوا الي مناصب عالية في البلد و يفتخر بهم .

ويتألف العمل من 30 حلقة.



