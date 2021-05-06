ريم البارودي تبهر متابعيها بعباءة رمضانية على إنستجرام

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها بصورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام).

وظهرت ريم في الصور مرتدية عباءة مزكركشة، نالت الصور إعجاب متابعيها و حصدت تعليقاتهم الايجابية.

أما فنيا فقدشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل (فارس بلا جواز) ، ظهور شخصية (يمني الهواري) التي تجسد دورها الفنانة ريم البارودي، وحاول (فارس) الذي جسد دوره الفنان مصطفي قمر أن يتقرب منها وطلبها للزواج .

وظهرت يمنى بشخصية هادئة ومتواضعة ومطيعة في الصباح، ولكنها تتحول في المساء إلى شخصية عصبية وتصرخ في كل من حولها .

مسلسل (فارس بلا جواز) من بطولة الفنان مصطفى قمر، وطارق عبدالعزيز، وسليمان عيد، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وعدد من ضيوف شرف، من بينهم هنا شيحة، داليا البحيري، هيدي كرم، أسماء أبو اليزيد، أوس أوس، وتيام مصطفى قمر، وتأليف فداء الشندويلي، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.