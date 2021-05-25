ريم البارودي وسمية الخشاب تنهيان خلافهما بمكالمة هاتفية.. وهذا الشخص وراء الصلح

كلنا يذكر الخلاف القائم بين الممثلتين المصريتين ريم البارودي وسمية الخشبة بعد زواج الأخيرة من الفنان أحمد سعد.

وفي تصريح جديد في برنامج "ذا انسايدر"، أوضحت رسم البارودي أنها تصالحت مع سمية الخشاب عبر مكالمة هاتفية مع خبير المكياج أمير الكفراوي مشترك بينهما، حيث أشار الأخير أنه كان يهيئ لعملية الصلح من قبل عبر إيصال كلام لطيف من واحدة للأخرى.

وكشفت رسم عن تفاصيل المكالمة، وقالت: "هو كان عندها في البلاتوه، وأنا كنت بكلمه عشان عندي برنامج وبحضرله، فقالي أنا عند سمية، قولتله طيب سلملي عليها، هو اداها التليفون، والحتة دي فرقت جدا".

وفي وقت سابق، كشفت سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، عن تلقيها مكالمة من البارودي قدّمت لها التهنئة بحلول شهر رمضان.

وقد أطلَّت البارودي ضيفة في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة، وتطرَّقت لعلاقتها مع الخشاب بعد زواجها من سعد، وقالت: “أنا كنت زعلانة من سمية بعد زواجها من أحمد سعد لحد ما طلعت واكدت كلامي في حاجات وبعدين صعبت علي وانا دقت المهزلة دي كنت فيها كثير بس الحمدالله طلعت من دون خسائر بس هي تأذت”.

يذكر أن أحمد سعد أعلن خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني في شهر يوليو الماضي، وشارك متابعيه صورَّا تجمعهما في حفل عيد ميلادها.