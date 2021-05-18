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سمية الخشاب تعرض نفسها للسخرية بعد تهنئة آريانا غراندي بزواجها..والمتابعون: "ما رح تعزمك ترا"

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 11:33
سمية الخشاب وآريانا غراندي
سمية الخشاب وآريانا غراندي

انتشرت أخبار تفيد زواج النجمة الأمريكية آريانا غراندي بخطيبها وكيل العقارات دالتون غوميز سرًا في حفل زفاف عائلي صغير أقيم في منزلهما.

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ولم تتوانَ الفنانة المصرية سمية الخشاب في الإعراب عن سعادتها لهذا الخبر المفرح رغم أن لا علاقة تجمعها بـآريانا غراندي، حيث قررت تهنأتها بهذه المناسبة وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "مبرووك يا حياتي congratulations on ur marriage."

وتعد هذه لفتة غريبة ومضحكة من سمية، خاصة أن آريانا غراندي لن تلاحظ تهنأتها ولن ترد عليها!

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق وطبعًا لا بد من السخرية والنكات المضحكة، فكتب أحدهم ساخرًا: "بليز محدش يقول لسمية عقبالك".

وكتب آخر: "ما رح تعزمك ترا".

 

وعلَّق آخر ساخرًا: "ماراح ترد عليك اول ماتتزوج تسحب عليك".

وكتب إحداهن ساخرة: "تضحك على أساس بتشوفه".

سمية الخشاب ونيكي ميناج

 

وهذا ليس الشيء الوحيد المثير للضحك، فعند دخول حساب الخشاب على تويتر، نلاحظ أن الصورة الرئيسية الكبيرة عبارة عن رسم لها إلى جانب  مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج.

سمية الخشاب

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