ريم عبدالله بإطلالة بدوية والذهب يزينها احتفالًا بيوم التأسيس السعودي

لفتت الفنانة السعودية ريم عبدالله الأنظار إلى إطلالتها البدوية احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

شاركت ريم عبدالله متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها البدوية التقليدية مُرتديةً فستانًا ذهبيًا ضيق أنيق نسَّقته بقطعة من الشيفون باللونين الأسود والذهبي غاية في الفخامة، ولا بد من الحلي الذهبية المؤلفة من الأسوار والقلائد الضخمة والخواتم.وأكملت ريم إطلالتها بمكياج ملفت من درجات البرونزي وتسريحة شعر مموجة منسدلة على كتفيها.

وأشارت ريم أن الإطلالة البدوية دارجة في هذه الفترة، وقالت: "لوك البدوية صار أهم لوك هالفترة اللي فيه عرق بدوي واللي ما فيه مع الخيل يا شقراء سبحانه وقدروا عليه".

ريم عبدالله تفتخر ببداوتها



ولطالما افتخرت ريم ببداوتها، ففي إحدى المرات ردَّت على الساخرين والمنتقدين من بداوتها، وقالت: " يقولون لي ذوقك ذوق بدو وأنا أقول ويالبى البدو".

كما أعربت عن افتخارها ببداوتها بمنشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" بعد الضجة التي أحدثها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة حينما سخر من السعوديين ودول الخليج واصفًا إياهم بالبدو، وكتبت: "سبحان من غير الأحوال، كانوا ينتقدوني إني بدوية والحين بعد الي صار قام الكل يتمسح في البدو ويقول أنا بدي، سبحان الله.".