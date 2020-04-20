ريم عبد الله "أنا التريند رقم واحد".. وعبد الله السدحان "يكذبها"!

حلت الممثلة السعودية "ريم عبد الله" ضيفة مع مقدم البرامج "هشام الهويش" ضمن برنامج "كاربول كاريوكي".

أُفتتحت الحلقة بتصريح جاء فيه "أنا التريند رقم واحد"، على خلفية تصدرها في كثير من الأحيان الحديث وكان من بين هذه اللحظات المميزة تصدرها 3 مرات في نفس الفترة الزمنية، الأولى من ظهورها في إعلان إحدى البرامج، والتصدر الثاني أثناء الحلقة، أما التصدر الثالث بعد الإنتهاء من الحلقة.

,وتحدثت ريم عن بداياتها عندما أدت 4 حلقات في مسلسل "طاش ما طاش" عام 2007، وكيف دعمها الممثل عبد الله السدحان في المسلسل وقال لها "أنت إبنتي وأنا أدعمك".

وبدوره رد عبد الله رد عليها وكذب ما قالته بطريقة كوميدية عبر تويتر جاء فيها "هنا اختلف معها غابت عنها الحقيقة ! انا ما قلت لها انتي بنتي ابداً، جحيد، انا قلت انتي اختي معقول ، قريب من الصحة والمنطقق، اما اقول لها انتي بنتي في 2007 م ابداً ! اجل هالحين وش اقول وانا جدك ؟ موفقه ياريم والقادم مذهل بأذن الله"

هنا اختلف معها غابت عنها الحقيقة !

انا ما قلت لها انتي بنتي ابداً .. جحيد .

انا قلت انتي اختي معقول ، قريب من الصحة والمنطق .

اما اقول لها انتي بنتي في 2007 م ابداً !

اجل هالحين وش اقول وانا جدك ؟ 😂😭

موفقه ياريم والقادم مذهل بأذن الله🌹 pic.twitter.com/LvM45GENA3 — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) April 19, 2020

خلال الحلقة تحدثت ريم أنها بدأت تشعر بعداوة الكار عند دخولها المجال الفني، وسببت خوف لهم في ذلك الوقت لأنها منافسة قوية.



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