ريهام حجاج تتعرض للإجهاض بسبب الحسد .. والمتابعون: "مكنتش حامل من الأول"!

تفاجأ جمهور الفنانة المصرية ريهام حجاج بخبر تعرضها للإجهاض وفقدان طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وفق مصدر مقرب من الثنائي.

وأشار المصدر أن السبب الذي أدى إلى إجهاض ريهام حجاج ربما نتيجة ظهورها في برنامج "سهرة خاصة" مع الإعلامية بوسي شلبي، حيث كشفت في ذلك اللقاء خبر حملها، موضحًا أن مثل تلك الأخبار لا بد أن يتكتم عليها حتى تسير الأمور على خير.

وكشف المصدر أن عدم ظهور علامات حمل على ريهام طوال الشهور الماضية كانت نتيجة إجهاضها، وقال في تصريح له: "البيبي نزل ربنا مكتبلهوش يكمل، الحاجات دي لما بتتعلن بتوقف.. المفروض لا يتم الحديث عنها".

ريهام حجاج ولقائها مع بوسي شلبي

وفي اللقاء، باركت بوسي للفنانة بخبر حملها، وقالت لها: "إن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك"، لترد ريهام بتعجب "تعرفي من فين محدش يعرف لسه!"، حيث بدا واضحًا أنها رغبت إخفاء الخبر عن الجميع.

وارتدت حجاج خلال اللقاء جامبسوت ضيق بنقشة جلد النمر لم يظهر علامات حملها، إذ بدا أنها في الأشهر الأولى من حملها.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إجهاض ريهام حجاج

وأثار الظهور الأخير لريهام حجاج يوم عيد ميلادها حالة من الجدل، حيث لم تظهر عليها أي علامات عليها، ما أثار شائعات إجهاضها، إلَّا أن البعض شكك بحقيقة حملها ورأوا أن الفنانة كذبت منذ البداية فقط من أجل إثارة الجدل، فعلَّقت إحدى المتابعات: "مكنتش حامل وكل ده شغل كيد فى ياسمين قدمت الحركات الهابطة ديه يامدام".

وعلَّق آخر: "لان الناس كشفت كذبتها ومافي حمل من الأساس كذبت الكذبه وسدقتها".

وكتبت إحداهن: "هي اصلا ملهاش محبين وكله كذب فكذب وبتدفع فلوس علشان يكتبوا عنها".

وعلَّقت إحداهن ساخرة: "تساءلوا محبينها ؟! والا كشفوا الكذبة وكيد النساء،ط😉 أصل الكلمة بتفرق بردو هههه بلاش تلعبوا بعقول الناس كلنا ستات وكلنا حملنا وخلفنا الاجهاض كدة ؟! دلوقتي تبدأ السيناريويات أصلها اتحسدت ومااعرفش ايه على ايه بس والله حتى الكلاب والقطط حملت وخلفت".