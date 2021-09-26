شقيقة ريهام حجاج نسخة منها.. وإعادة تسريب صورة ابنتها

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج جدلًا واسعًا بعد نشرها صورة شقيقتها الصغرى عبر حسابها في انستغرام، وتحدثت حجاج عن الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها وكيف أن الجمهور يعتقد أنهما توأم خاصة أن عيد ميلاد شقيقة ريهام حجاج بعد يوم واحد من عيد ميلاد الفنانة المصرية، وعلقت حجاج على الصور: "تعديل.. دي أختي الصغيرة يا جماعة مش أنا والله ومش توأمي وعيد ميلادها بعدي بيوم".

وعبر الجمهور عن صدمته نظرًا للشبه الكبير بين الفنانة وشقيقتها معتبرين أنهما نسخة عن بعضهما البعض بشكل لا يصدق، وقال البعض إن الشبه بينهما لافت مما أثار الشكوك حول أنها توأمها.

وكانت ريهام حجاج قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها وأقام لها زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة حفلًا ضخمًا بهذه المناسبة حضره عدد من نجوم الفن من بينهم يسرا، الهام شاهين، نيللي كريم، بوسي شلبي والفنان محمد الشرنوبي وزوجته.

ريهام حجاج وابنتها من زواجها الأول

يُشار إلى أن الجمهور كان قد تداول منذ فترة صورة لابنة الفنانة ريهام حجاج والتي تدعى جنى من زواجها الأول، وظهرت الفتاة في الصورة خلال قضائها العطلة على أحد المراكب، وقال البعض إن جنى تشبه والدتها بشكل كبير، فيما قال آخرون إنه لا يوجد شبه بينهما.

ريهام حجاج وزيجتها الأولى

تزوجت الفنانة المصرية في بداية حياتها من المصور اللبناني محمد مكاوي وأبقت زيجتها هذه سرًا حتى أن البعض لم يكن يعرف بانها متزوجة ولديها ابنة.

وبقي زواج ريهام حجاج الأول سرًا حتى زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز رجل الأعمال محمد حلاوة وقام عدد كبير بتسريب صور من عقد قرانها لترد حينها الفنانة المصرية: "كل محاولات التشويه إللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلًا إن دلت على شيئ فتدل على مرض النفوس.. الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة وتنشرها على إنها شىء ممكن يضايقني أحب اقولهم اطلاقا.. ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق"

واعتبرت ريهام حجاج حينها أن الهجوم عليها كان بسبب زواجها من محمد حلاوة حيث انتشرت بعض الأقاويل حول إن طلاق ياسمين من زوجها كان بسبب خيانته لها.

