نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ريهام حجاج

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج، والذي أقيم في فيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسي شلبي، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفني.

وسيطر على حفل عيد الميلاد أجواء احتفالية متميزة، خاصة في ظل المفاجئة التي أعدها رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته ريهام حجاج، حيث أعد لها مفاجأة عبارة عن صندوق كبير بداخله صورة كبيرة تجمعهما، وبالونات وصور لها فضلا عن كتابة اسمها بالحروف، هذا بالإضافة إلى كتابة اسمها بالورود وبالأنوار ذات الإضاءات الجاذبة، وسط حديقة فيلتهما.

في سياق مختلف تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيراتها لمسلسلها الرمضانى الجديد، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الاستقرار على التفاصيل الرئيسية للعمل، من إخراج والفنانين المشاركين فيه.