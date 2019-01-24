ريهام حجاج ترد على مسربي صورة لها مع زوجها الأول

ردت الممثلة المصرية ريهام حجاج بعد إنتشار صورة نادرة لها برفقة زوجها الأول و هو مصور لبناني يدعى محمد مكاوي والشهير بـ(ميكي).

ونشرت حجاج الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها برسالة طويلة قالت فيها:( الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة و تنشرها علي انها شئ ممكن يضايقني احب اقولهم اطلاقا).

وأضافت:( كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت علي سنة الله و رسوله من راجل مطلق اصلا ان دلت علي شئ فتدل علي مرض النفوس (و نصيحة للستات الفاضية..مافيش راجل بيتسرق) الناس بتتجوز و تطلق عادي و كل شئ قسمة و نصيب و ربنا اللي بيبقي كاتب و مقدر)، حسب موقع الفن.

وتابعت:( بلاش تفاهة و لو كل واحد طلع صورته من خمستاشر سنة حايلاقي شكله اختلف عادي!! (خاصة صور الافراح اللي فيها ٣ كيلو ماكيلچ، دا رسمة الحواجب بتفرق..المهم الجوهر و انا مافيش حاجة في حياتي ممكن اتكسف منها و اللي حاصل دا ما شئ غير تفاهة و حقد عشان دا جواز).

وختمت بالقول:(لا خبر بقضية قتل و لا فضيحة مخلة للآداب!!كفاية هري و صحافة صفرا طبعا الكلام دا للمرضي النفسيين اما كل الناس الطبيعية اللي باركتلي و فرحتلي و ماعرفتش ارد عليهم من كترهم ..بشكرهم و بقولهم يا رب مسلسل (كارمن )يعجبكم يوم ١٠ فبراير علي ال سي بي سي ان شاء الله ).

وكانت تحدثت التسريبات حول هذا الزواج إلى أنها تزوجت من مكاوي قبل أن تعرف الطريق إلى عالم الفن، وظلت برفقة زوجها ما بين بيروت والقاهرة وإيطاليا لمدة خمس سنوات كاملة، رزقت فيها بطفلة واحدة، وبعد الطلاق عادت بصحبة صغيرتها إلى مصر وبدأت مشوارها الفني.

ويشار إلى أن إنتشار هذه الصورة يأتي بعد أيام على إعلان حجاج عن زواجها رسمياً من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز.