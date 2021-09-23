ريهام سعيد تطلب الدعاء بعد تضرر رئتها بفيروس كورونا

كشفت الاعلامية المثيرة للجدل ريهام سعيد عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

ونشرت ريهام صورة لها في المستشفي، وعلقت عليها كاتبة: (بقالي اسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرءه اتاثرت واتحجزت في المستشفي من شويه، احساس غريب وانت عندك حاجه مميته، بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير).

وتابعت ريهام سعيد: (اكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير و اظهار الحقيقه، شكرا يا رب علي حبك ليه و شكرا علي ابتلاءتك الكتير الي بتدل علي اهتمامك بيه، اذا كانت دي النهايه يا رب احسن خاتمتي و احسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب انت الوحيد الي عارف انا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه).

وأنهت: (يا رب اغفر لي وسامحني و خلي بالك من أولادي اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب أشفيني وأقف جنبي وسهل عليا محنتي أنا راضيه بأي شيء...أرجو الدعاء بالخير ليه أي كان هو أيه).

يذكر أن ريهام سعيد كانت أعلنت في يوليو/تموز الماضي اعتزال الإعلام كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة القادمة على عملها كممثلة.

وقالت في تدوينة على حسابها على (إنستغرام) إنها اعتزلت التمثيل في عام 2015 للتفرغ للعمل الإعلامي، لكنها بسبب عدة أزمات قررت اعتزال الإعلام والعودة للفن مجدداً.