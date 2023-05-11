ريهام سعيد تعتذر بعد تلقيها تهديدًا من ابنة أحمد راتب

بعد تعرضها للتهديد باللجوء إلى القضاء، قررت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الاعتذار إلى ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، بعدما اتهمت الأخير بالشهادة الزور في قضية الفنانة وفاء مكي بشأن تعذيب خادمتيها.

ريهام سعيد تعتذر من عائلة أحمد راتب

وتوجَّهت ريهام عبر حسابها في "فيسبوك" معتذرة، مُشيرةً إلى أنها ذكرت اسم الفنان الراحل أحمد راتب في الحلقة لتأكد المصدر من المعلومة، إلَّا أنها أخطأت لعدم امتلاكها مستند يخض الواقعة، إذ كان من الصعب الحصول على مستند يعود لـ23 عامًا.

وشددت ريهام أن اعتذارها ليس بسبب النهديد، لكن نتيجة الخطأ الذي ارتكبته، مؤكدةً على حبها لأحمد راتب؛ لذلك قررت سعيد حذف المقطع الذي تتحدث فيه عن الفنان الراحل.

وبعد فترة، حذفت ريهام المنشور، واستبدلته منشور آخر، كتبت فيه: "غلطه اعداد انا بعتذر بشده لاسره المرحوم الفنان الكبير احمد راتب الله يرحمه و يدخله فسيح جناته".

ابنة أحمد راتب تتوعد ريهام سعيد

ويُشار إلى أن ابنة أحمد راتب، لمياء، أعربت عن غضبها الشديد بعد ادعاء ريهام سعيد أن والدها صدر في حقه حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادة الزور في قضية وفاء مكي.

ومنحت لمياء كل من ريهام ومعدي برنامجها التلفزيوني مهلة لمدة 48 ساعة من أجل إثبات هذا الأمر بالدليل، وفي حال لم يثبتوا ذلك طالبتهم بالتراجع، وإلَّا سترفع ضدهم دعوى تشهير، واصفةً تصريحاتها بـ"المزورة" و"السافلة".

وشددت ابنة الفنان أن والدها لا علاقة له بوفاء مكي بأي شكل من الأشكال.