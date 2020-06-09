ريهام سعيد تعلق على قرار منع ريم البارودي من الظهور إعلاميا

أبدت الإعلامية ريهام سعيد استياءها من الرسائل التي تصلها تشمتاً بالممثلة المصرية ريم بارودي.

وكشف ريهام أنها تتلقى عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، رسائل من جمهورها يؤكد فيها بأنها قد استعادت حقها ونصرها الله.‏

وقالت ريهام عبر فيديو نشرته على (انستجرام)‏ أن مسألة وقف مجموعة من الإعلاميين هي مسألة مؤقتة لحين تقنين أوضاعهم بالنقابة فقط، مشيرة إلى أنها لا تتمنى أن تفقد الشاشة قيمة وقامة ‏إعلامية كدعاء فاروق.‏

وأكدت ريهام أنها لا تتمنى الشر لأي شخص خاصة أن يتضرر من شيء قد عانت هي منه مثل إيقافها عن العمل، مؤكدة أنها ‏قضت سنة الوقف في أشياء مفيدة حسنت من شخصيتها، حسب موقع دنيا الوطن.

وقالت: (لا يوجد داعي للقيل والقال حول فرحي أو شماتتي في أي شخص موقوف، لأني أعيش في كرم الله وفي نجاح ‏واحترام وحب الجمهور دائمًا).

وتابعت: (كلما أرى سقطة أو غلطة من إعلامي موجود على الشاشة ولم يتم إيقافه،أكون سعيدة في قرارة نفسي لأني أتأكد من خلال هذا الأمر بأني لم أخطئ لأن من يخطئ لا يتم عقابه، ولأني أخلصت لعملي وأحسنت نيتي).

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا، بمنع ظهور 5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ‏والمقروءة والالكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، من ‏بينهن الفنانة ريم البارودي التي تقدم برنامج (شارع النهار) على قناة (النهار).‎



