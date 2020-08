ريهام سعيد تفاجئ الجمهور بهذا القرار بعد مرور عام على إيقافها لإساءتها لمرضى السمنة

باقي من الزمن ١٧ يوم و وقفي كاعلامية ينتهي و في مفاجاه كممثله . سنه عدت بحلوها و مرها زي اي سنه في حياتنا . لكل و اخد عنده مشكله كل حاجه بتعدي و الي جاي احلي ربنا كريم و عظيم وكبير . صباح الفل❤️😊

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Aug 11, 2020 at 3:20am PDT