ريهام سعيد تفاجئ الجمهور بهذا القرار بعد مرور عام على إيقافها لإساءتها لمرضى السمنة

تزامنًا مع اقتراب موعد انتهاء قرار إيقافها عن الظهور الإعلامي والذي تم إصداره بحقها بسبب إساءتها لمرضى السمنة وأصحاب الوزن الزائد، قررت الإعلامية ريهام سعيد أن تتحدث حول الأمر مع متابعيها وفاجأت الجميع بنيتها التوجه للتمثيل.

وعلقت سعيد على الموضوع من خلال حسابها على موقع إنستغرام، وكتبت قائلة: " باقي من الزمن 17 يوما ووقفي كإعلامية ينتهي وفي مفاجأة كممثلة. سنه عدت بحلوها ومرها زي أي سنه في حياتنا. لكل واحد عنده مشكلة كل حاجة بتعدي واللي جاي احلي ربنا كريم وعظيم وكبير.".

يذكر أن قرار منع ريهام سعيد من تقديم البرامج والظهور على الشاشة تم بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد أن وصفت أصحاب الوزن الزائد بـ"الموتى" وبأنهم عبء على الدولة، لتثير بتلك التصريحات غضبًا وجدلًا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي مما اضطر قناة "الحياة" إلى إيقاف برنامجها "صبايا".

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