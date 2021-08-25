ريهام سعيد وابنتها في جلسة تصوير تسودها الكآبة.. وتحمس جمهورها لبداية جديدة!

شاركت الإعلامية المصرية ربهام سعيد متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لأحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة ابنتها واعتمدتا عدة إطلالات كلاسيكية مع لمسة من العصرية.

تظهر ريهام سعيد في الفيديو متكئة على كتف ابنتها التي تفوقها طولًا وكأنها الكتف الآمن لها وسط هذا الضجيج، وعلَّقت: "اخترت أبدأ حياتي الجديدة بصور مع بنتي يمكن عشان هي حتة مني يمكن عشان هي جهدي وتعبي وأملي في الحياة".

وتابعت كلاهما موجَّهة اعتذارها لأبنائها الآخرين: "كل مرة كنت بقع كنت بقوم عشانهم، لأولادي آسفة علي كل لحظة تسببت في ألم ليكم بسبب شغلي والناس إللي كلها شر، إللي جاي أحلى أوعدكم يوسف وأمينة وطارق بحبكوا".

واختارت سعيد إطلالتين غاية في الجمال، لإطلالتها الأولى توب ساتان وبنطال أسود عريض نسقتهما بجاكيت فضفاض أسود اللون مُزيَّن بتطريزات براقة من ناحية الأكتاف. من جهة أخرى، اختارت ابنتها توب أسود ذي ياقة عالية وبنطال ذي خصر عالٍ من الجلد الأسود المُزيَّن بالأزرار.

ولإطلالتها الثانية، اختارت فستانًا أرجوانيًا من قماش الحرير جاء بأكمام طويلة وياقة مربوطة على شكل ببيونة.







واعتمدت الإعلامية المثيرة للجدل قصة شعر كلاسيكية قصيرة مع غرَّة أمامية، في حين اختارت لون الشعر الأشقر البلاتيني الذي ناسب لون بشرتها.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب بإطلالتها وبين منتقد لها، فعلَّق أحدهم بشأن الأجواء التعيسة التي سادت جلسة التصوير، وكتب: " ايه الكآبة الي في الصور دي اضحكو شوية دي الحياة حلوة،عموما ربنا يدي كل واحد الي فخاطرو يا رب".

وكتب آخر منتقدًا: " اكره التقليد الاعمى للغرب في اتفه التفاصيل .. احب اللي يفتخر بحضارته و يبرزها".

وعلَّق آخر: " شبيهه جنهه واحد مطلعهه من المستشفى".

وأشاد الكثيرون بجمال ابنتها، فكتبت إحداهن معلقة: "ماشاءالله دي بنتك ايه الجمال دا".

ريهام سعيد تعلن اعتزالها

صدمت ريهام سعيد الجمهور بخبر اعتزالها الإعلام بشكل نهائي، حيث شاركت منشور عبر حسابها الخاص، جاء فيه: "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده..انا اعتزلت التمثيل سنه ٢٠١٥ لاني حسيت ان صاحب بالين كداب و ان التمثيل ماثر علي مسيره الخير الي ابتديتها من سنين طويله عشان الوقت و المجهود الي بعمله...لكن عشقي للتمثيل الي هو دراستي ومهنتي الاولي قبل الاعلام رجعت امثل تاني و انا لسه في نظر المخرجين و المنتجين مذيعه عايزه تمثل".

وتابعت ريهام "كنت عارفه ان عشان اخد مكان كممثله لازم اسيب الاعلام زي مع حفظ الالقاب داليا البحيري و بسمه و دينًا فواد و دينا الشربيني و غيرهم بس مكنتش قادره اسيب رسالتي الي كانت مهمه اوي وقتها . انا حصل لي مشاكل كتير من المهنه دي بتاثير باطل من السوشال ميديا من منافسين و اعداء بسبب المشاهده العاليه جدا و النجاح انا تعبت و حسه اني قدمت كل الي ممكن يتقدم و الدوله عامله الي عليها و مش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعده الناس و لكن انا ليه الشرف اني اشتغلت في المهنه العظيمه دي الي ليها رساله ساميه و عظيمه و ليه الشرف اني كنت اعلاميه في اصعب وقت مر علي الاعلاميين ايام حكم الاخوان و الحمد لله كان لينا موقف واضح و ماتغيرش و لا دقيقه".

واضافت "انا الحمد لله حققت في التمثيل و كل الي اشتغلته علم مع الناس و اشتغلت اعمال كلها قيمه بس بعد ما جالي السكر و شويه مشاكل تانيه قررت اعمل الي بحبه انا بكل اسف بعلن اعتزالي الاعلام تماما و هاركز كممثله و هاطلب من الدكتور أشرف زكي انه يساعدني اني اغير الفكره الموجوده في اذهان المخرجين و المنتجين اني مذيعه ورساله للاستاذه كامله ابو ذكري و مش مكسوفه نفسي اوي امثل معاكي حتي لو مشهد ده من احلامي".

وختمت بـ "خطوه صعبه و فيها ريسك كبير بس علئ الاقل احري ورا حلمي حتي و انا في السن ده . جه الوقت اني استمتع بالي بعمله و بحبه خصوصا لما يكون في عصر و لا في و سطه و لا محسوبيه الي هايجنهد هايوصل . ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت. بشكر جمهوري من الامهات و الشباب و الاطفال الي دائما بيدعموني و حبه برامجي و اتعلموا منها و بشكر ر بنا علي عشرين سنه اداني الفرصه فيهم اني اقضي حواءج الناس و اقدم كل ما هو مفيد . فخوره بكل حلقه و بكل حرف قدمته ٢٠ سنه تعب و سهر و ا كان و تصميم علي تقديم الحقيقه . انا اسفه ليكوا بس التمثيل رساله برضوا و هو حلمي الاساسي الي اتاخرت اوي عشان احققه يا رب وفقني و ساعدني".

ريهام سعيد تتحدث عن مرضها!

ريهام سعيد عن معاناتها مع المرض وأنها في فترة ما شاركت منشور وطلبت السماح من الجميع بعد أن كانت تمر بوضع صعبي كاد أن يوصلها للموت، وفي خطوة جريئة منها رفعت شعرها خلال إحدى البرامج وطلبت من الكاميرا التركيز على أُذنيها التي لم تعد تحتوي على أي غضاريف بعد أن استعملت جميعها من أجل إصلاح أنفها.

وأكدت الإعلامية أن أنفها أزيل 3 مرات وفي المرة الاخيرة كان من المفترض أن يكون شكله طبيعياً لكن لم يكن هنالك غضاريف كافية فبقي على شكله الحالي.