ريهام سعيد تعلن إعتزالها… ومشكلتها الصحية للواجهة مُجدداً!

صدمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الجمهور بخبر مفاجئ مفاده أنها أخذت القرار باعتزال الإعلام بشكل نهائي.

الخبر شاركته ريهام بمنشور جاء فيه "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده..انا اعتزلت التمثيل سنه ٢٠١٥ لاني حسيت ان صاحب بالين كداب و ان التمثيل ماثر علي مسيره الخير الي ابتديتها من سنين طويله عشان الوقت و المجهود الي بعمله...لكن عشقي للتمثيل الي هو دراستي ومهنتي الاولي قبل الاعلام رجعت امثل تاني و انا لسه في نظر المخرجين و المنتجين مذيعه عايزه تمثل"...

وتابعت ريهام "كنت عارفه ان عشان اخد مكان كممثله لازم اسيب الاعلام زي مع حفظ الالقاب داليا البحيري و بسمه و دينًا فواد و دينا الشربيني و غيرهم بس مكنتش قادره اسيب رسالتي الي كانت مهمه اوي وقتها . انا حصل لي مشاكل كتير من المهنه دي بتاثير باطل من السوشال ميديا من منافسين و اعداء بسبب المشاهده العاليه جدا و النجاح انا تعبت و حسه اني قدمت كل الي ممكن يتقدم و الدوله عامله الي عليها و مش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعده الناس و لكن انا ليه الشرف اني اشتغلت في المهنه العظيمه دي الي ليها رساله ساميه و عظيمه و ليه الشرف اني كنت اعلاميه في اصعب وقت مر علي الاعلاميين ايام حكم الاخوان و الحمد لله كان لينا موقف واضح و ماتغيرش و لا دقيقه"..

واضافت "انا الحمد لله حققت في التمثيل و كل الي اشتغلته علم مع الناس و اشتغلت اعمال كلها قيمه بس بعد ما جالي السكر و شويه مشاكل تانيه قررت اعمل الي بحبه انا بكل اسف بعلن اعتزالي الاعلام تماما و هاركز كممثله و هاطلب من الدكتور أشرف زكي انه يساعدني اني اغير الفكره الموجوده في اذهان المخرجين و المنتجين اني مذيعه ورساله للاستاذه كامله ابو ذكري و مش مكسوفه نفسي اوي امثل معاكي حتي لو مشهد ده من احلامي"..

وختمت بـ "خطوه صعبه و فيها ريسك كبير بس علئ الاقل احري ورا حلمي حتي و انا في السن ده . جه الوقت اني استمتع بالي بعمله و بحبه خصوصا لما يكون في عصر و لا في و سطه و لا محسوبيه الي هايجنهد هايوصل . ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت. بشكر جمهوري من الامهات و الشباب و الاطفال الي دائما بيدعموني و حبه برامجي و اتعلموا منها و بشكر ر بنا علي عشرين سنه اداني الفرصه فيهم اني اقضي حواءج الناس و اقدم كل ما هو مفيد . فخوره بكل حلقه و بكل حرف قدمته ٢٠ سنه تعب و سهر و ا كان و تصميم علي تقديم الحقيقه . انا اسفه ليكوا بس التمثيل رساله برضوا و هو حلمي الاساسي الي اتاخرت اوي عشان احققه يا رب وفقني و ساعدني"

طبيعة مرض ريهام سعيد !

طبيعة مرض ريهام كان عبارة عن بكتيريا الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ. وتحدثت ريهام سعيد عن معاناتها مع المرض وأنها في فترة ما شاركت منشور وطلبت السماح من الجميع بعد أن كانت تمر بوضع صعبي كاد أن يوصلها للموت، وفي خطوة جريئة منها رفعت شعرها خلال إحدى البرامج وطلبت من الكاميرا التركيز على أُذنيها التي لم تعد تحتوي على أي غضاريف بعد أن تم استعمالها جمعياً للأنف.

وأكدت الإعلامية أن أنفها تم إزالته لـ 3 مرات وفي المرة الاخيرة كان من المفترض أن يكون شكل الأنف طبيعياً لكن لم يكن هنالك غضاريف كافية فبقي على شكله الحالي

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