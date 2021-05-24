حسن شاكوش يُعلنها رسمياً ويتجه نحو قرار سجن ريهام سعيد!

حسن شاكوش "بسم الله توكلنا علي الله مفيش حد فوق القانون"!

هذا كان المنشور الذي شاركه مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه فيسبوك ليعلن تحركه قضائياً ضد الإعلامية ريهام سعيد

التراشق الكلامي بين ريهام وحسن كان قد بدأ بعد أن أطلت ريهام سعيد في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" خلال الموسم الرمضاني، ووصفت شاكوش بـ العدو لأنها طلبته للغناء في حفل الساحل الشمالي عندما تواجدت برفقة اثنين من أولادها لتحتفل معها إلا أنها تفاجأت بتكبر حسن عليها….وتابعت ريهام أن مطرب المهرجانات طلب مبلغ مالي كبير مقابل المشاركة إلا أنها تفاوضت معه على رقم أقل بكثير...

حسن شاكوش من بعد حلقة ريهام علق بـ "المبلغ لم يكن مبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحا أنه طلب 30 ألف جنيها مصريا فقط، ولكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ماتسبب في المشكلة"....الأمر لم يتوقف هنا، علق شاكوش هو الحفل الذي وصفه بالمشبوه بـ "عدة أمور غير أخلاقية حدثت في حفل تخرج نجل ريهام سعيد، أنا شفت حاجات لما رحت مينفعش اتكلم فيها، أنا مش هحكي عنها أي حاجة عشان عيب"!

وتابع أن ريهام كانت قد خدعته بعد أن أخبرته بأن الحفل يحوي 20 شخص إلا أنه تفاجأ بوجود حوالي 300 شخص، إلا أنه غنى رغم ذلك وحصل على مبلغ 10 آلاف جنيه مصري قدمها لفرقته الموسيقية.

الإعلامية بدورها ردت بطريقة هُجومية جاء فيها وصف أحد الأشخاص المجهولين بـ"الجربوع"، وربط الجمهور الأمر مباشرةً بـ شكوش الذي رفع الدعوى القضائية بتهمة السب والقذف والتنمر.



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