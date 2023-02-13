ريهام عبدالغفور تتعرض للهجوم.. وترد على متابع انتقد دورها في "الأصلي"

البوابة - لم تتوانَ الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور في الرد على انتقادات التي تعرضت لها بسبب عرض أعمالها الدرامية بشكل متتالي، لاسيما مع بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسلها "الأصلي".

ريهام عبدالغفور تهاجم منتقدي توالي عرض أعمالها

وشاركت ريهام عبدالغفور عبر حسابها في "فيسبوك" منشور توجِّه من خلاله رسالة شديدة اللهجة للمنقدين، مؤكدةً على أن مسلسلاتها جرى تصويرها على مدار سنتين، وكان من المقرر عرضهم في مواعيد مختلفة، حيث لم يكن قراراها عرضهم بشكل متتالي.

وكتبت: "پوست محشور في زوري، انا صورت الأعمال دي على مدار سنتين تقريبًا وكان وقت عرضهم مختلف ،مش ورا بعض بس طبعًا أنا مليش دور أو قرار في وقت عرض الأعمال".

وأوضحت أنها ستهتم لهذا الموضوع في المرات القادمة، مُضيفة: "عموماً انا اتعلمت حاجة في حياتي.. إن ربنا ما بيعملش غير الخير.. بس اكيد اللي حصل ده حيبقي في حساباتي اكتر الفتره اللي جايه".

ريهام عبد الغفور تتعرض للانتقاد

وكانت الفنانة تعرضت للانتقاد بسبب توالي عرض مسلسلاتها واكتساحها الساحة الفنية، فقد شاركت في مسلسل "وش وضهر" عام 2022، يليه "منعطف خطر" في نفس العان، ثم مسلسل "الغرفة 207"، بعدها مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عرض هذا العام 2023، وحاليًا يعرض مسلسل "الأصلي" على منصة "واتش إت".

انتقاد دورها في مسلسل "الأصلي"

على صعيد آخر، تعرضت عبدالغفور للانتقاد من أحد المتابعين، الذي رأى أنها لا تناسب الدور الذي تقدمه في المسلسل، وكتب: "مش لايق عليها تمثيل دور الست القوية لأن ملامحها هادية"، وجاء ردها كالتالي: "هو أنت لحقت تتفرج ده مسلسل 30 حلقة .. بتحكم من حلقة 1".

أحداث مسلسل الأصلي

وتلعب ريهام دور "فاطمة الأصلي" التي تعمل مع والدها في ورشة لقطع غيار العربيات، وبعد وفاته تحاول الحفاظ على ثروته وتجارته، وترى أنها الأحق بالميراث، وترفض توزيعه مع إخوتها الأربعة فريده وفريال وفاروق وفايزه، حينها يبدأ الصراع فيما بينهم.

يتألف المسلسل من 30 حلقة، ويشارك في بطولة العمل كل من: ريهام عبد الغفور ومنال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.