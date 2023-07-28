ريهانا بإطلالة صادمة .. تركت أزرار بنطالها مفتوحة بسبب بطنها المنتفخ

أثارت النجمة العالمية "ريهانا" ضجة كبيرة وحالة من الاستياء بين رواد السوشال ميديا بعد رصد عدسات المصورين لها بإطلالة وصفت بالـ سيئة والمثيرة للجدل.

ريهانا تثير الجدل في أحدث إطلالة لها

وظهرت العالمية في وسط الشارع وهي ترتدي كروب توب باللون الأبيض والذي أظهر بطنها الكبير بشكل مبالغ فيه، حيث انها في الأشهر الأخيرة من حملها الثاني.



كما ارتدت بنطال من الجينز العريض وكبير الحجم، إلا أنه يبدو واضحاً بانها لم تستطع اغلاق أزراره بسبب كبر حجم بطنها مما جعلها تتركهم مفتوحة في إطلالة وصفها الجمهور بالغريبة وغير المقبولة.

وانتعلت حذاء بكعب عالي، لم يناسب الإطلالة الكاجوال التي ظهرت بها، واعتمدت تسريحة الجدائل الصغيرة لشعرها مع نظارات شمس.

ووصفت إطلالة النجمة السمراء بغير الموفقة، وعلق عدد من رواد السوشال ميديا بأنه كان من الأفضل أن ترتدي ملابس مريحة وفضفاضة تناسب الحمل بدلًا من ترك ازرار بنطالها بهذا الشكل المزعج.

حمل ريهانا الثاني



ويشار بانه خلال الأشهر السابقة أعلنت ريهانا حملها بطفلها الثاني بعد فترة قصيرة جدًا من انجابها طفلها الأول من النجم ايساب روكي.

وفي التفاصيل وخلال أدائها المبهر في سوبر بول Super Bowl 2023 خلال شهر سبتمبر الماضي، اعلنت ريهانا أنها حامل بطفلها الثاني من ايساب روكي، وجاء هذا الخبر بعد 9 أشهر فقط من أنجاب طفلها الأول.