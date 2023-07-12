بين الأميرة ديانا وريهانا وتايلور سويفت.. ما هي عطور مشاهير العالم المفضلة؟

للعطور مكانة مهمة في حياة الإنسان ومحطات حياته المختلفة، فهي من أكثر الأمور والأدوات المتعلقة بوصف الشخصية والتعبير عن الذوق الشخصي والأمور المحببة لكل شخص التي يرتبط كل منها بمكون عطري معين فكما يقول العطار الفرنسي بيير تالان "العطور وجدت لتصنع الذكريات والحب أكثر من أي سبب آخر موجود".

إضافة الى إنها تحتفظ بذكريات كثيره، فعند استنشاقك لعطر ما بعد فترة من الزمن تعود بك الذاكرة لنفس المكان فليس هنالك أجمل من العطور وليس هنالك أداة أو شيئ ممكن أن يعيد حنين الذكريات إلى قلبك وعقلك أكثر من العطور.

ولطالما ارتبطت العديد من العطور العالمية بنجوم وشخصيات ملهمة وفنية ذات تأثير في المجتمع والعالم، ونقدم لكم في هذا المقال قائمة بأبرز العطور المحببة لدى الفنانين والمشاهير العالميين لتستوحي منها في اختياراتك القادمة للعطور من نجماتك المفضلات.

فيكتوريا بيكهام وخيارها من أخشاب الصندل بعطر "سيلف سيرفايس"

تعشق فيكتوريا بيكهام عطر "رووم سيرفيس" واصفة رائحة الحمضيات وخشب الصندل والعنبر الأسود والبنفسج بأنها “فائقة الأناقة” حيث كشفت في مقابلة تلفزيونية بأنها مستمرة باقتناء هذا العطر الذي أهداها إياه لاعب كرة القدم العالمي "ديفيد بيكهام" في العام 2006 منذ ذلك الحين لارتباطه بذكرى مميزة بينهما.

وننصحك باقتناء هذا العطر المميز من وحي الطبيعة والمكونات النادرة بالمقدمة التي يفتتح بها العطر جو بارد وربيعي يكشف عن تناقض خليط أزهار "ماي" الفرنسية مع العنبر الأسود الثمين، أما في قلب العطر فيكشف العطر عن جوهر خلاب وأنيق بين الورد الصقلي القوي والحمضيات المنعشة ليدوم الإنتعاش طويلا وطويلا.

وفي نهاية العطر يستقر العبير الأخاذ على قاعدة من البنفسج شديد الأنوقة والتألق لتشعري بأنك تسيري وسط حقول من الأزهار الربيعية المنعشة.

عطور أيقونة الأنوثة.. الأميرة ديانا

ذكر الأمير هاري في مذكراته عن طريقته في تخطي الصعاب من بعد وفاة والدته الأميرة ديانا وكيف كان يحرص باستمرار على إحياء ذكرى الأميرة في كل يوم عن طريق شم عطورها المفضلة دائما.

وكانت رائحة الزهور والـ"نوتات" الزهرية والوردية تطغي على اختيارات الأميرة الأيقونة، فقد كان هذان العطرين "هوبيكوانت كالكو فلور" و"إبرميس" 24 فوبورج اكثر ما استخدمت من العطور برائحة الزهور.

إضافة الى ذلك، حبها المعروف للعطر الإنجليزي الأصيل "بينهاليغونز بلو بيل" والذي يتكون من الحمضيات ، زهرة الياقوت، و القرنفل، رائحته اشبه بروائح الغابات و الربيع الندي المنعش. واقتصرت خياراتها على مدى واسع من حقول الأزهار مترامية الأطراف.

تايلور سويفت تختار الحلاوة والزهور لأنوثة قوية

تفضل المغنية العالمية تايلور سويفت عطر "فلاور بامب" أو قنبلة الأزهار من دار الأزياء الفرنسية العريقة " فيكتور آند رولف"، يتميز عطر الأزهار هذا بمزيج مميز من أجمل الروائح التي تضفي بسحرها نفحة إيجابية تطغى على كل ما حولها.

تذكرنا الرائحة بالسير في الحديقة خلال فصل الربيع، مع روائح الياسمين والأوسمانثوس اللذان يشكلان افتتاحية أنيقة وقوية ذات أثر قوي على النفس. أما بالنسبة لنوتات الورد والفريزيا فهما جوهر العطر الذي يتألق بجوهر غني من الروائح الفواحة.

أما القاعدة فإنها ترتكز على الفواكه مع لمحات من الحمضيات والمسك وأزهار الأوركيد الجذابة.

ريهانا بخيار عطر الحب من "كيليان"

أما بالنسبة للمغنية الأنيقة والتي تتميز دائما بخياراتها الأنيقة والمتفردة ريهانا فقد اختارت عطر "لاف دونت بي شاي" من دار العطور الفرنسية العريقة "كيليان" مستوحى من براءة الحب الأول لتأتيك بعطر آسر يفيض بالأناقة والأنوثة القوية. فهو يأتي بمكونات عليا من العسل والورد مع نفحات حلوة من سكر المارشميلو تعبيرا عن مشاعر الحب الجديدة المفاجئة.

ويأتي بمكونات أساسية دافئة من العنبر الذي يضفي لمسة استثنائية جذابة.