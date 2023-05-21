ريهانا تستذكر حملها بصور عاريّة .. وتعلّق "لم يكن يعلم بأنني مهووسة به"

شاركت النجمة العالمية "ريهانا" عبر حساباتها في السوشال ميديا مجموعة من الصور الملتقطة لها خلال فترة حملها بطفلها الأول والتي خضعت خلال لجلسة تصوير مثيرة استعرضت خلالها حملها وهي صور لم تكشف عنها سابقًا وتعرضها لأول مرة بالرغم من مرور وقت على إنجابها.

ريهانا تستعرض حملها الأول بطريقة مثيرة

وظهرت النجمة العالمية وهي عاريّة تماماً خلال خضوعها لجلسة تصوير حيث كانت تغطّي صدرها بيديها بينما غطّت الجزء السلفي من جسدها بظل الشجرة.



وكانت النجمة السمراء في تلك الفترة التي التقطت فيها الصور حامل بطفلها الأول حيث كانت دائماً تستعرض حملها وبطنها وهي عارية أو شبه عارية في الكثير من الاطلالات لها.



وأكملت إطلالتها المثيرة بإضافة اكسسوارات عديدة لجسدها بالإضافة الى انها ارتدت حذاء بكعب عالي وقيامها بحركات مثيرة، كما أنها اختارت شاطئ البحر مكاناً لجلسة التصوير المثيرة هذه.



وأضافت ريهانا في تعليقها على الصور التي نشرتها، فقالت: "تكريماً لحملي الأول لقد احتضنتني الأمومة هنا مثل G، طفلي "RZA ليس لديه أي فكرة عن مدى جنون والدته أو أنني مهووسة به".

ريهانا حامل بطفلها الثاني



وكانت المغنية العالمية قد أعلنت في وقت سابق بأنها حامل بطفلها الثاني، وأكدت أنها في هذا الحمل اختبرت مشاعر جديدة لم تختبرها في الحمل الأول حيث انها لا تشتهي المأكولات كما انها تعاني من الغثيان وهي تشعر بحالة من الحيوية الدائمة".