ريهانا تكشف عن اسم ابنها في عيد ميلاده الأول

كشفت النجمة العالمية "ريهانا" عن اسم مولودها الأول بعد مرور عامًا كاملًا على انجابه وإبقاء اسمه سرًا عن الصحافة والجمهور.

ريهانا تكشف اسم مولودها الأول الغريب

يحمل ابن النجمة الشهيرة والمغني "آيساب روكي" اسم RZA Athelston Mayers "آر زي أي أثيلستون مايرز"، وذلك بحسب وثيقة ولادة الطفل التي نشرتها بشكل حصري صحيفة الديلي ميل.



ويبدو واضحاً بأنه اختيار اسم الطفل آر زي آي جاء تكريماً لمغني الراب والمنتج RZA وهو عضو رئيسي في فرقة Wu Tang Clan.



كما أظهرت وثيقة الولادة الخاصة بابن النجمة العالمية مكان ولادة الطفل وذلك في مركز سيدرز سيناي الطبي في ولاية لوس أنجلوس، وكشفت النجمة العالمية عن اسم طفلها في يوم احتفاله بعيد ميلاده الأول يوم أمس 13 مايو.

ريهانا تلمّح لاسم طفلها في أوقات سابقة

وكانت ريهانا قد لمّحت الى اسم طفلها خلال وقت سابق من هذا الشهر وذلك عندما ظهرت وهي تحمله وكانت ترتدي فستان أسود مطبوع عليه اسم الفرقة Wu-Tang Clan.



كما انها ظهرت قبل ذلك وهي ترتدي تيشيرت باللون الأبيض كتب عليها اسم RZA لكن لم يربط أحداً بأن اسم طفلها هو آر أز آي.

والجدير بالذكر ان النجمة العالمية حامل بطفلها الثاني خلال حفل Super Bowl Halftime 2023 الذي أقيم على خشبة المسرح في Phoenix حيث ظهرت على المسرح ببطن منتفخ.