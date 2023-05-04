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دوا ليبا تتألق بـ 10 مليون دولار خلال حفل الميت غالا.. وصورتها مع ريهانا تتصدّر الترند

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 07:31
دوا ليبا
دوا ليبا

أصبحت النجمة العالمية "دوا ليبا" حديث السوشال ميديا وذلك بعد أن خطفت الأنظار إليها خلال حفل الميت غالا والذي أقيم في نيويورك يوم الأحد االماضي.

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وكان موضوع حفل الميت غالا لهذا العام يحمل اسم المصمم العالمي الراحل كارل لاغريفيلد الذي توفّي عام 2019 لتكريمه من خلال ملابسه وأزيائه وجميع مقتنياته.

دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة بقيمة 10 مليون دولار

أطلّت النجمة وعارضة الازياء في حفل الميت غالا بمظهر ملفت حيث ظهرت على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان زفاف أبيض من العلامة التجارية "شانيل".

وجاء الفستان مصنوعًا من "التويد" حيث كانت قد ارتدته قبل ذلك عارضة الازياء العالمية "كلوديا شيفر" خلال تسعينيات القرن الماضي.

لكن الملّفت هو ارتداء ليبا  لعقد ألماسي ضخم من مجموعة "تيفاني أند كو" والذي يقدّر سعره بما يقارب 10 ملايين دولار، وتدعى هذه القلادة MASSIVE.

دوا ليبا تتصدّر حفل ما بعد الميت غالا

شاركت ليبا مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في الاحتفال الذي أقيم بعد الميت غالا، حيث شاركت العديد من الصور والتي التقطت مع ريهانا وبيلي ايليش.

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وتصدّرت صورة دوا ليبا وريهانا مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعليق عليها: "دوا ليبا مع ريهانا خلال حفل مابعد عرض ميت غالا 2023".

 

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