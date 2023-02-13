ريهانا حامل مجددًا بعد 9 أشهر.. وهكذا أعلنت الخبر في "السوبر بول"

أشعلت النجمة البربادوسية ريهانا أجواء نهاية الشوط الأول من مبارة الـ Super Bowl بحفل غنائي قدمت فيه باقة من أشهر أغانيها العالمية.

ريهانا حامل بطفلها الثاني

ولم يكن عرض ريهانا الحماسي ما لفت الأنظار فحسب، بل نتوء بطنها الواضح أسفل ملابسها، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول حقيقة حملها بطفلها الثاني بعد مرور 9 أشهر على ولادة طفلها الأول من حبيبها مغني الراب الأمريكي آساب.

في التفاصيل، هبطت ريهانا على ظهر مسرح معلق أنثاء غناء أغنيتها الأشهر Diamonds، مرتديةً جامبسوت أحمر من مجموعة SS22، فتحت سحابه الأمامي لتكشف عن نتوء بطنها المكور، معلنةً بذلك حملها بطفلها الثاني من حبيبها آساب، الذي كان داعمًا لها خلال عرضها الغنائي.

وبعد تداول الأخبار وتصدر اسمها محرك البحث "غوغل"، خرج الممثلون الرسميون للمثلة لتأكيد خبر حملها بطفلها الثاني، رغم أنه لم يمر عام على ولادة طفلها الأول.

ريهانا تقدم عرضًا في "سوبر بول"

وبالعودة للعرض الغنائي الذي استمر لـ13 دقيقة، عملت ريهانا على تجميع كاتالوج أغانيها الممتد لـ18 عامًا في مجموعة واحدة لتقديمها أمام آلاف الحضور، وقالت: "قائمة الأغاني كانت التحدي الأكبر. كان هذا هو الجزء الأصعب - تحديد كيفية تعزيز 13 دقيقة، والاحتفال بها هذا ما سيكون عليه العرض - سيكون احتفالًا بكاتالوجي بأفضل طريقة ".

ورغم حملها، إلَّا أن ريهانا استطاعت تأدية حركات راقصة حماسية بمرافقة مجموعة من الراقصين الذين تبعوا خطواتها.

ريهانا: الأمومة دفعتني على الموافقة

وقبل العرض، أوضحت الفنانة أن الأمومة ألهمتها على الموافقة في تقديم العرش، رغم مرور 3 أشهر على ولادة طفلها، حيث قالت: "عندما تصبح أماً، هناك شيء يحدث حيث تشعر وكأنك تستطيع مواجهة العالم - يمكنك فعل أي شيء..إن مباراة السوبر بول هي واحدة من أكبر المراحل في العالم، لذا بقدر ما كان ذلك مخيفًا، هناك شيء مبهج بشأن التحدي المتمثل في كل ذلك..من المهم أن يرى ابني ذلك."

ريهانا تحافظ على سرية حياتها الخاصة

يذكر أن النجمة العالمية أنجبت طفلها الأول في شهر مايو الماضي من عام 2022، وخافظ على سرية حياتها الخاصة، معتبرة الخصوصية من أولوياتها هي وايساب في هذه الفترة، حيث كشفت مصادر مقربة إن الثنائي الهوليوودي يحاول ابعاد حياتهما الخاصة عن الاضواء حتى يتفرغوا للطفل ويمنحوه الكثير من الوقت والخصوصية.