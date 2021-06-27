زارا البلوشي بالمايوه في أحدث ظهور لها.. والمتابعون: "استخفت بعد ما اطلقت"!

أحدثت الممثلة العمانية-الباكستانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي موجة من الغضب بسبب صورها الجريئة.

شاركت زارا البلوشي متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" سلسلة صور خلال إجازتها الصيفية في جزر المالديف، وظهرت في بعض الصور مُرتديةً الكاش مايو وهو ما أثار غضب متابعيها؛ ما دفعها لإغلاق خاصية التعليق على صورها.

في الصورة، تظهر البلوشي أمام المرآة مرتدية مايو من قطعة واحدة ولفَّت حول خصرها شالة زرقاء.

وفي لقطة أخرى، تظهر البلوشي مُستلقية على السرير، وعلًّقت: "حب مقامك وارفع من نفسك أمام الآخرين".

وتعقيبًا على تعليقها، كتبت إحدى المتابعات: "حبي مقامك وارفعيه بالستررررر لان الستر يرفع صاحبته".

ولاحظ المتابعون التغيُّر في شخصية البلوشي، فعلَّقت إحداهن: "تغيرتي يا زارا مرررررررررررره ماعادك الاوليه اتجهتي لطريق ماهو طريقك كنتي ماتبينين صدرك ولبسك نص الساق الان كل شي تغير !!!!! معقوله كنتي محتشمه لانك كنتي متزوجه !!! ما كان من نفسك؟!".

وعلَّقت أخرى: "مادري ليش يتفسخوا وربي عيب وحرام واستحي شويه كيف ترضي تتصوري كذا خافي ربك منتي صغيره عرفنا ليش طلقك الثاني".

ورأى البعض أن حركات البلوشي سببها طلاقها، فكتب أحدهم: "بعد طلاقها تغيرت الله يعينك ويعيننا".

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زارا البلوشي وزواج غريب!

وكانت البلوشي قد دخلت القفص الذهبي بحفل اقتصر على وجود الأهل والمقربين بسبب جائحة كورونا وبطريقة غريبة جداً ومن دون سابق إنذار.

وكان إعلان زواج زارا بطريقة أغرب نوعاً ما والذي جاء عن طريق مشاركة أحد الحسابات تغريدة جاء فيها "ألف ألف مبروك لك أختي زارا الله يوفقك ويتمملك على خير"!....لترد عليه الممثلة بـ "الله يبارك فيك"، وأضاف المصدر وقتها أنه علم بالخبر من خلال حساب شقيقتها عبر تطبيق سناب شات.

انفصال زارا البلوشي

بعدها بأيام أعلنت زارا انفصالها وعلقت بـ "وقع خلاف بيننا وعلق زوجها وقتها بـأن الزواج قسمة ونصيب"...ومن بعد كلامه تواصلت مع أهلها وأخبرتهم برغبتها بالانفصال وأرجعت المهر إليه وأضافت أنها حصلت على سيارة من ماركة مرسيدس مقابل طلاقها".

وتابعت الممثلة وقتها بفيديو "شخص أعرفه من سنتين ما يقول لا ويتمنى أي أفكر في الارتباط ويعرف كل الصعوبات اللي صارت لي مع طليقي الأول وكيف أعاني علشان انساه يجي أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب صدمة، كثير يقولون العدة والعدة إذا الزوج ما دخل على زوجته وطلقها مالها عدة".

زواج زارا البلوشي السابق

يذكر أن زارا البلوشي كانت متزوجة سابقاً من المخرج السعودي سمير عارف قبل 7 سنوات بالتحديد، وانتهى هذا الزواج بالطلاق عام 2019 مع التأكيد أن علاقتها بسمير جيدة ولا وجود للخلافات ولا مانع لديها من المشاركة معه في أي عمل فني. وبحسب بعض المواقع الإخبارية أن سبب الطلاق كان مشاركة الممثلة لصورة الرخصة الدولية عبر حسابها في سناب شات، وأظهرت الصُورة معلومات خاصة من حيث الاسم بالكامل والجنسية وهو ما حاول الزوجان إخفاءه خلال زواجهما الذي امتد لـ 5 سنوات، فكان عقاب البلوشي بالطلاق.