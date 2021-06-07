زارا البلوشي ترد على السخرية من عدم إنجابها وفشل زواجها!

عادت الممثلة زارا البلوشي إلى قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد ردها على تعليق أحد المتابعين والذي جاء فيه تحديداً

"طلع الشي وباقي ما جاكي عيال نصيحة التفتي لنفسك وكوني أسرة الأشياء اللي انتي فيها ما رح تدوم بكرة لما يتقدم فيكي العمر ويجي وقت غيرك رح تلاقين نفسك لحالك كلن مهتم بنفسه وبيته وعياله والواقع يشهد الآن قصص زي كذا الله أكرمك كإنسانة تحطين إن عيالك قطط، واعتذر لو كلامي ما عجبك بس هذه الحقيقة"!

الممثلة بدورها ردت كالتالي "أنا الشيب طلع براسي وأنا عمري 16 سنة تقريباً وحتى يمكن أصغر بعد يعني المفروض من ذاك الوقت افكر بالعيال….ولو يوصل عمري 50 ما رح أتجوز إذا ما لقيت الرجل المناسب وما أبغى عيال عندي قطط اربيهم وأخذ أجر فيهم بعد"...وتابعت زارا "الزواج مو قطار وإذا فات قطار بيجي بعده لا تلحقوا القطار طلعوا الموضوع من راسكم..بيت وعائلة أنا عندي أهلي وخواتي وبيت أختي مو شرط أتجوز".

زارا البلوشي وزواج غريب!

البلوشي كانت قد دخلت القفص الذهبي بحفل اقتصر على وجود الأهل والمقربين بسبب جائحة كورونا وبطريقة غريبة جداً ومن دون سابق إنذار. إعلان زواج زارا كان بطريقة أغرب نوعاً ما والذي جاء عن طريق مشاركة أحد الحسابات تغريدة جاء فيها "ألف ألف مبروك لك أختي زارا الله يوفقك ويتمملك على خير"!....لترد عليه الممثلة بـ "الله يبارك فيك"، واضاف المصدر وقتها أنه علم بالخبر من خلال حساب شقيقتها عبر تطبيق سناب شات.

من بعدها بأيام أعلنت زارا انفصالها وعلقت بـ "وقع خلاف بيننا وعلق زوجها وقتها بـ إن الزواج قسمة ونصيب"...ومن بعد كلامه تواصلت مع أهلها وأخبرتهم برغبتها بالإنفصال وأرجعت المهر إليه واضافت أنها حصلت على سيارة من ماركة مرسيدس مقابل طلاقها".

وتابعت الممثلة وقتها بفيديو "شخص أعرفه من سنتين ما يقول لا ويتمنى أي أفكر في الارتباط ويعرف كل الصعوبات اللي صارت لي مع طليقي الأول وكيف أعاني علشان انساه يجي أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب صدمة، كثير يقولون العدة والعدة إذا الزوج ما دخل على زوجته وطلقها مالها عدة".

يذكر أن زارا البلوشي كانت متزوجة سابقاً من المخرج السعودي سمير عارف قبل 7 سنوات بالتحديد، وانتهى هذا الزواج بالطلاق عام 2019 مع التأكيد أن علاقتها بسمير جيدة ولا وجود للخلافات ولا مانع لديها من المشاركة معه في أي عمل فني. وبحسب بعض المواقع الإخبارية أن سبب الطلاق كان مشاركة الممثلة لصورة الرخصة الدولية عبر حسابها في سناب شات، وأظهرت الصُورة معلومات خاصة من حيث الاسم بالكامل والجنسية وهو ما حاول الزوجان إخفاءه خلال زواجهما الذي امتد لـ 5 سنوات، فكان عقاب البلوشي بالطلاق.

للمزيد من قسم الترفيه:

ريم أرحمة تُفجع بحادث إبنتها الوحيدة!

حمد أشكناني يثير سخط الجمهور بمشهد حميمي من مسلسل أمنيزيا!

بطل فيلم 365 يعلن مثليته الجنسية ويشارك صُورة حميمية مع حبيبه