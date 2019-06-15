زبيدة ثروت في يوم ميلادها الـ79.. توّجت بلقب "قطة السينما العربية وطلبت دفنها بجوار عبدالحليم حافظ

تحل اليوم، ذكرى ميلاد قطة السينما العربية، الفنانة المصرية الراحلة زبيدة ثروت، الـ79 عاما، والتي نجحت في كافة مسابقات الجمال التي خاضتها، وحازت على عدة ألقاب أبرزها صاحبة العيون السحرية، بعدما جسّدت العديد من الأدوار الفنية الممتعة.

ويرصد لكم "البوابة"، أبرز المحطات في حياة ملكة الرومانسية زبيدة ثروت.

مولدها ونشأتها

ولدت زبيدة أحمد ثروت، في 14 يونيو 1940، في مدينة الإسكندرية، حيث تُعد "زبيدة" مصرية لكنها من أصول شركسية، حيث كان والدها ضابطاً، وأمها حفيدة السلطان حسين كامل، بجانب أن لها 4 أشقاء هما حكمت وصلاح وعلاء وكمال.

مسابقات ملكة الجمال

نجحت "زبيدة"، في مسابقة ملكة جمال الشرق، التي أقامتها مجلة الجيل ومسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما، التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، اختارها حسين حلمي المهندس لجمال عيونها، ومثلت مع الفنان يحيى شاهين فيلم الملاك الصغير، وهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية.

ألقابها

عرفت "زبيدة" بلقب "قطة السينما العربية"، وأيضا لقب "ملكة الرومانسية"، وأخيرا لقب "صاحبة العيون الساحرة".

بدايتها الفنية

جسّدت "زبيدة"، أول فيلم سينمائي لها في "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل أفلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة كان فيلم "يوم من عمري".

وأطلق عليها بعض النقاد لقب "ملكة الرومانسية" بعد عرض فيلم (يوم من عمري) مع عبد الحليم حافظ.

وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب، وكذلك "الملاك الصغير" مع يوسف وهبي ويحيى شاهين، و"بنت 17" مع أحمد رمزي وزوزو ماضي، و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي، و"في بيتنا رجل" مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا، وفيلم "زمان يا حب" مع الموسيقار فريد الأطرش.

آخر عمل شاركت فيه كان مسرحية اسمها "عائلة سعيدة جدا" مع المرحوم أمين الهنيدي والمنتصر بالله، ومثّلت أيضا مسرحية "20 فرخة وديك"، وقرّرت الاعتزال في أواخر السبعينيات بعد فيلم المذنبون إخراج سعيد مرزوق.

وفازت في "مسابقة أجمل مراهقة" وهي مسابقة نظمتها مجلة الجيل بفارق خمسة آلاف صوت عن الفتاة التي حصلت على المركز الثاني، ونشرت المجلة صورتها على مساحة كبيرة فلفتت أنظار المخرجين والمنتجين بعد بضع سنوات على عملها بالفن التحقت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

حياتها الشخصية

تزوّجت زبيدة، سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي وهي آخر زيجاتها.

وصرّحت في حوارها الأخير أنها لم تكن تعرف بأن عبدالحليم حافظ قد تقدم لطلب يدها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة، وأوصت بأن تدفن بجوار عبدالحليم حافظ.

وبعد اعتزالها الفن، كانت قد اتخذت قراراً بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت هناك لفترة، لكنها عادت مرة أخرى إلى مصر.

أعمالها المشتركة

اشتركت زبيدة، مع عبد الحليم حافظ في فيلمين الأول في بداية حياتها الفنية عام 1956 وهو فيلم "دليلة" وادت بعض المشاهد القليلة والثانى "يوم من عمري" 1961، ثم ألتقت الفنان صلاح ذو الفقار في 3 أفلام هى : إني أتهم عام 1960، الرجل الآخر عام 1973، المذنبون عام 1975.

وشاركت زبيدة، الفنان رشدي أباظة، الظهور في 4 أفلام هى : دليلة عام 1956، نساء في حياتي عام 1957، في بيتنا رجل عام 1961، سلوى في مهب الريح، ثم ألتقت الفنان حسن يوسف في 4 أفلام هى : في بيتنا رجل 1961، سلوى في مهب الريح 1962، زوجة غيورة جدا 1965، كيف تتخلص من زوجتك 1969.

وعملت زبيدة مع الفنان كمال الشناوى في 4 أفلام هى شمس لا تغيب 1959، عاشت للحب 1959، الرجل الآخر 1973، المذنبون 1975، ثم ألتقت الفنان يوسف شعبان في 5 أفلام هى في بيتنا رجل 1961، حادثة شرف 1971، زهرة البنفسج 1972، شمس وضباب 1973، المذنبون 1975.

آخر أعمالها الفنية

تعتبر مسرحية "عائلة سعيدة جدا" آخر عمل فني شاركت فيه النجمة زبيدة ثروت قبل اعتزالها الفن.

اعتزالها الفن

اعتزلت زبيدة الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وغابت عن الإعلام باستثناء الأخبار التي نشرت عنها من حين لآخر حتى وفاتها منتصف شهر ديسمبر 2016.

وظهرت للمرة الأولى والأخيره منذ اعتزالها من خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" في عام 2014.

وفاتها

توفيت الفنانة زبيدة ثروت ليلة الثلاثاء في 13 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالقاهرة