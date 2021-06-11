زكي فطين يكشف عن إصابته بورم في المخ: (أدعولي بالشفاء)

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن إصابته بورم بالمخ. وكتب فطين، عبر حسابه على (فيسبوك): (أصدقائي الأعزاء.. عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة.. آسف إني مش هرد على تليفونات.. أدعولي بالشفاء)، حسب موقع مصراوي.

وكان زكي فطين عبدالوهاب، أصيب بمرض السرطان من قبل، وتلقى العلاج لفترة حتى أعلن تعافيه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان زكي فطين مشاركته بمسلسل (كوفيد 25) بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وعماد رشاد.