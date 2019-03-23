الفنانة البحرينية زهرة عرفات

حلت الفنانة الخليجية زهرة عرفات ضيفة على برنامج "الطائرة" مع الإعلامي صالح الراشد، وكشفت خلال الحلقة عن تصريحات جريئة حول عمرها الحقيقي وعن تفاصيل شخصية في حياتها، لتفاجئ جمهورها بعد غياب عن الظهور الإعلامي لمدة طويلة.

وأكدت زهرة عرفات أنها ليس لديها أي مانع أن تقول أن عمرها الحقيقي هو خمسين، فهي تشعر أنها لا زالت صغيرة، مؤكدة من خلال حديثها أن هناك بعض السيدات يشعرن بالكبر بمجرد وصولهن سن الثلاثين.

وفي تصريحات أخرى، كشفت زهرة عرفات أنها حاولت الانتحار سابقًا 3 مرات، ولكن كان ذلك في سن المراهقة، وعندما قالت عن هذا الأمر كانت نيتها أن تنبه الآباء والأمهات عن خطورة هذه المرحلة العمرية، لذا كان العديد قد فهم تصريحها آنذاك بصورة خاطئة.

الجدير ذكره، أن الفنانة الخليجية شعرت بالخجل الشديد خلال الحلقة عندما بدأ الحديث عن العلاقات الرومانسية، لتكشف أنها تعيش قصة حب في الوقت الحالي، وحاولت أن تخفف من وطأة الأمر عليها بالضحك أمام الكاميرات، مشيرة إلى أنها ليس لديها مشكلة بالارتباط والزواج أكثر من مرة.