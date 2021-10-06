زهرية تنجب طفلتها الأولى بعد معاناة مع الحمل.. وتوجه نصيحة للمتدخلين في حياة الآخرين

رحبت الممثلة السورية المعتزلة يمنى الحلبي بمولودتها الأولى عن عمر الـ29 ما أثار ذلك صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم عرفوها طفلة صغيرة في مسلسل "الخوالي".

شاركت يمنى الحلبي، التي عرفت بشخصية "زهرية" بمسلسل "الخوالي"، صورة لطيفة لطفلتها دون أن تظهر ملامحها وأرفقتها بتعليق أشارت فيه إلى معاناتها مع تأخر الحمل، حيث كتبت: "الحمد لله حمداً كثيراً .. رزقنا المكتوب وصل، بالوقت المكتوب ..أكرمني الله و وهبني أحلى نعمة ، بنت أمورة و أسميناها جوليا و صارت فرد إضافي بالشلة تبعنا 😍 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

وتابعت: "عقبال كل حدا عم يستنى اي رزق مكتوب له و لم يأتي بعد ❤️ عقبال عندكم كلكن كلكن"

وتطرَّقت الحلبي لموضوع تأخر حملها وضغط المجتمع عليها بهذا الموضوع، حيث نصحت متابعيها بالصبر وعدم تبرير ما يمرون به للآخرين، وعدم السماح لأي صوت خارجي بتشيت قلوبهم، مؤكدة أن انتظار الرزق أيًّا يكن يصنع من المرء شخصية أكثر وعيًا وقوة، وقالت: "لن يتفهموا رحلتكم فتفهمو ذلك و لننشر ثقافة اللطف و التقبل 😊❤️و هي لعيونكم أنا رح أبدأ".

يمنى الحلبي توجه رسالة لمقتحمي حياة الآخرين

ووجهت الحلبي حديثها لأولئك الذين يتدخلون في حياة الآخرين، وقدمت لهم مجموعة من النصائح، هي:

- دعوة صادقة أفضل من ألف نصيحة، فنحن نسعى بكل الطرق و لكن الرزق سيأتي بوقته بمشيئة الله.

- لا تضطرنا بأسئلتك أن نتحدث بأمور شخصية فأحياناً نحتاج استراحة من الحديث بتفاصيل تتعبنا أو اختراع مبررات لسنا بحاجة ان نعطيها، دعنا نخبرك بما نريد .. بالوقت الذي نريده .

- و أخيراً، و لو أمرنا يهمك فعلاً : احترم صبرنا و سعينا و أخبرنا كم انت فخور بنا فذلك حتماً سيساعدنا و يفرحنا أكثر من ألف كلمة يا حرام.

واختتمت منشورها: "أما انتو يا ناسي الحلوة يللي صدق محبتكم و لطفكم كان واصل قلبي كل هالوقت بدي قلكم : شكرا لكل من دعى لي و تمنى لي الخير ، محبتكم هي اللي خلتني عيش فترة الانتظار بقمة الرضا و السعادة لأنه التأخير ورجاني محبة الناس الصادقة و اديه العالم في بقلبها خير و حب و طاقة حلوة، بحبكم كتيييير".

رد فعل المتابعون حول خبر إنجاب يمنى الحلبي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الحلبي وشاركوا معاناتهم أيضًا، فكتبت إحداهن: "ليش كم سنة صرلك متاخرة بالانجاب والف مبروك حبيبتي انا الي ١٧ سنة ولسا رزقي عند ربي الله كريم وانا قوية متلك والف مبروووك البنوتة".

وباركت إحدى المتابعات لها، وكتبت: "فرحتلك من كل قلبي😍😍😍 ألف ألف ألف مبروك تتربى بعزكم ان شاء الله ربي يحفظها ويكبرها في طاعته و طاعتكم و يجعلها من الصالحات".

وعلقت أخرى: "مبارك ما اجاكي كنت متوقعه لما قلتي بدي خبركم خبر حلو ..كنت متوقعه تقولي انك حامل ...مبارك تربى بعزكم ودلالكم".

من هي يمنى الحلبي ؟

ولدت يمتى في دمشق سنة 1992، وقد دخلت عالم الفن بشكل مفاجئ وتغيَّبت عنه بذات الطريقة، حيث بدأت مسيرتها الفنية بعمر 1998 حيث رشحتها الكاتبة "ريمحنا"، صديقة والدتها المقربة، لفيلم "شمس"، ثم شاركت بمسلسل "الخوالي" بشخصية "زهرية" التي اشتهرت بمقولة "فتش قلبنا من الفتوش".

وانضمت الحلبي لطاقم الدوبلاج في شركة " سبيس_تون"، كما مثَّلت في انشودة " خلف النافذة المكسورة"، وعملت على رواية القصص في عمل " أعظم انسان" لشركة " سنا".

تركت الشابة عالم الفن عام 2005 لتتفرغ لدراسة تخصص الإخراج الوثائقي في إحدى جامعات الإعلام الأردن، ثم تزوَّجت عام 2015 وأقامت في الإمارات.