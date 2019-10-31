هل تذكرون "هاشم" في مسلسل الخوالي.. شاهدوا كيف أصبح؟!

مر ما يقارب الـ 20 عامًا على عرض مسلسل البيئة الشامي الشهير "الخولي" من بطولة بسام كوسا، سليم صبري، صباح الجزائري، امل عرفة وآخرون.

وحقق المسلسل فترة عرضه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، واستمر نجاح المسلسل لسنوات طويلة وحتى يومنًا الحالي، حتى بات من الممكن اعتباره بالظاهرة، إذ ما زال المسلسل يحقق نسبة مشاهدة عالية بعد هذه السنوات الطويلة على عرضه.

وشهد المسلسل بدايات عدد من الممثلين والذين تحولوا إلى نجوم صف أول بعد ذلك منهم بسام كوسا، أمل عرفة، ميلاد يوسف، والفنانة اللبنانية ماغي بو غصن.

فيما لفت الأطفال الذين شاركوا وقتها في المسلسل الأنظار بسبب النجاح الذي حققوه منهم الفنان علاء ناظم والذي قدم دور هاشم ابن الفنان سليم صبري والفنانة صباح الجزائري، والطفلة يمنى الحلبي والتي قدمت دور زهرية شقيقة هاشم.

وبالرغم من ابتعاد الطفلين ناظم والحلبي عن الدراما والتمثيل إلا انهما ما زالا محفورين بذاكرة الجمهور العربي بسبب دورهما عن المسلسل.

ومؤخرًا تداول عدد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لعلاء ناظم بعد مرور 20 عامًا على عرض المسلسل والتي تُظهر التغيير الكبير الذي طرأ على شكله بعدما أصبح بعمر الشباب.

وفي وقت سابق كانت قد انتشرت صورة الطفلة يمنى الحلبي والتي ظهرت في الصور مُرتدية الحجاب، ومن المعروف أن الحلبي وناظم اعتزلا الفن والتمثيل، بالرغم من وجود العديد من المسلسلات والاعمال التي شاركت فيها الحلبي في طفولتها من بينها مسلسل "بنات اكريكوز".

الخوالي مسلسل تلفزيوني سوري عرض في عام 2000، من تأليف أحمد حامد، ومعالجة درامية لنجاح المرادي، وبطولة كلاً من:بسام كوسا، أمل عرفة، ناجي جبر، صباح الجزائري، سليم صبري، عبد الرحمن آل رشي، سليم كلاس، عصام عبه جي، هالة شوكت، هاني الروماني، قاسم ملحو، حسام الشاه، محمد حداقي، ندين تحسين بك، ميلاد يوسف، محمد العقاد، علي كريم ومن إخراج بسام الملا.

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