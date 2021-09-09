ياسمين صبري تستأنف نشاطها الفني بمسلسل رمضاني جديد

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تحضيرها لمسلسل رمضاني جديد وذلك بعد غياب عن الشاشة لعام كامل.

وعبر خاصية القصص المصورة، بحساب (إنستجرام) نشرت ياسمين صبري صورة لعملها الجديد مع شركة (سينرجي) وبدأها جلسات العمل من أجل التحضير لمسلسلها الجديد.

ياسمين كانت قد تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي، بعد أن كان آخر أعمالها مسلسل (فرصة تانية) تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

وشاركت ياسمين صبري مؤخرا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي سفيرة للعلامة التجارية Cartier.