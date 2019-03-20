صورة و بوست تثيران التكهنات بزواج الراقصة دينا عقب ادائها العمرة

أثارت الإعلامية بسمة وهبي المتواجدة حاليا فى السعودية بسبب زفاف نجلها، الحيرة والتساؤلات بعد نشرها، صورة من منزلها تجمعها بالفنانة الراقصة دينا و التي تتواجد هي الأخرى فى المملكة السعودية لأداء مراسم العمرة.

وظهرت بسمة وهبي في الصورة، وهى تشير على خاتم ترتديه دينا في يدها اليسرى، قائلة: (ألف مبروك يا دينا.. جيتى لبيته فكرمك وأهداكى هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونورتي جدة ونورتي بيتي.. ومبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل)، وهو ما أثار تكهنات الجميع بزواج دينا.