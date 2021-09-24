زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي...حقيقة أم إشاعة؟

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، حقيقة زواجها من حارس شخصي، تردد أنه حارسها، بعد تداول صورا لها معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و قالت سوزان نجم الدين خلال مكالمة هاتفية لبرنامج (ET بالعربي): (هذه شائعة ليس لها أساس من الصحة، والأبشع منها الوعكة الصحية، استيقظت بسببها اليوم على 1000 رسالة، ولا أعرف من مطلق هذه الشائعات السخيفة، ولا أعرف ما هدفهم منها وهي إحدى مساوئ السوشيال ميديا).

وأوضحت سوزان، أن الصورة المتداولة لها يعود توقيتها لـ 5 سنوات سابقة (كنا وقتها في برنامج Stars On Board، وكان هو المرافق لي خلال هذه الفترة هناك).

وتابعت: (تحدثت مع المحامي، لأعرف السبب وراء هذه الشائعات، والتشوية الذي نتعرض له، وكم الأذى، وكم القلق الذي يشعر به أهلنا، أصبح لا بد من قوانين لضبط السوشيال ميديا حتى نعرف من يروج لهذه الشائعات وما هدفه منه، ومعاقتبه، هذا النظام غير موجود ولكن لا بد من تفعيله بشكل جدي جدًا).